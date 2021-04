La UE da la razón a Spotify frente a Apple por las políticas anticompetitivas de la App Store y Apple Music, y podrá ser condenada

«Nuestra conclusión preliminar: Apple infringe la ley de competencia de la Unión Europea«. Esto es lo primero que ha comunicado la implacable Margrethe Vestager tras anunciarse que la Comisión Europa ha enviado un pliego de cargos a Apple sobre las reglas de la App Store para los proveedores de streaming de música, siguiendo una demanda de Spotify a Apple por «limitar intencionadamente las opciones y ahogar la innovación».

Dicha demanda fue interpuesta hace dos años, y durante ese período, la Comisión abrió una investigación antimonopolio por las políticas de la tienda y de Apple Pay. Lo de hoy es un paso más, y lo lógico es, por lo que ha ocurrido en multitud de casos (Valve, recientemente), es que la Unión Europea siga investigando y el caso acabe en multa.

En el centro del debate está el modelo de negocio de la App Store y las suscripciones. Pero se suma, claro, que desde 2015, Apple tiene un competidor de Spotify como es Apple Music, que se beneficia de no pagar comisiones y anunciarse como parte del sistema. En este sentido, la Comisión ha informado de que «a ellos les cobra comisiones y les prohíbe informar sobre opciones de suscripción alternativas».

Our preliminary conclusion: @Apple is in breach of EU competition law. @AppleMusic compete with other music streaming services. But @Apple charges high commission fees on rivals in the App store & forbids them to inform of alternative subscription options. Consumers losing out.

