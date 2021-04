Legisladores cuestionan falta de previsión en plan de vacunación

Legisladores preocupados por falta de dosis de vacunas para la inmunización de la población.

Fuente: El Diario

Diputados oficialistas sostienen que si las vacunas referidas cumplen con las normativas internacionales para su aplicación, se debe considerar seriamente iniciar las negociaciones para su adquisición.

Ante la falta de dosis de vacunas para la inmunización de la población, parlamentarios de oposición cuestionaron la falta de previsión por parte del Gobierno y lamentaron que se priorice la persecución política antes que la salud de ciudadanía y la atención de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Tras denuncias por la falta de dosis para la aplicación en sectores vulnerables de la población y adultos mayores, el expresidente Carlos Mesa señaló que hasta el momento el plan de vacunación gubernamental es deficiente, lo que demuestra falta de seriedad en su planificación.

“La gestión de la vacuna por parte del Gobierno es hasta ahora deficiente, poco transparente y discriminatoria, muestra que nunca tuvo un plan serio para este momento. Arce prioriza la política sobre la salud, no asume su responsabilidad y agrava más el problema de la pandemia”, señaló el exmandatario mediante redes sociales.

Al respecto, el diputado de la agrupación Creemos, José Carlos Gutiérrez, cuestionó que desde el Gobierno no se autorice la libre importación de las vacunas contra el covid-19, cuando el apoyo del sector privado sería importante en momentos que el país necesita de rapidez en la vacunación de la población.

“Porque no dejan que los demás gobiernos subnacionales puedan comprar sus propias vacunas y las personas particulares que tengan la capacidad y la posibilidad de comprar, también que acceda. Pero no, aquí todo es un cálculo político y vienen calculando en contra de todos nosotros. Quieren prácticamente ponernos al paredón”, dijo.

Gutiérrez lamentó que autoridades gubernamentales prioricen la persecución política contra de opositores y exautoridades en lugar de trabajar en la adquisición de vacunas para combatir la pandemia.

Al respecto, el diputado Alejandro Reyes manifestó que las cantidades que se requieren para inmunizar a la población es necesario que se libere la importación, con las debidas regulaciones.

“Necesitamos cubrir por lo menos 10 millones de vacunas entones en ese sentido si el Gobierno no tiene la capacidad de importar por lo menos que dejen a los privados, ellos lo van a hacer obviamente tenemos que regularizar los costó y precios pero no podemos permite que el estado siga acaparando la importación cuando no puede satisfacer este pedido y clamor popular”, indicó el parlamentario.

Por su parte, el diputado del Movimiento al Socialismo, Juanito Angulo, responsabilizó por la deficiente gestión de las vacunas a intereses extranjeros que evitan que estos fármacos se distribuyan de forma igualitaria con todos los países, sobre todo con los más pobres.

“Se ha visto ese egoísmo y discriminación a los países subdesarrollados y pobres por parte de los países ricos que están acaparando las vacunas”, dijo.

VACUNAS CUBANAS

Ante la falta de dosis de vacunas contra el covid-19 para la inmunización de la población, legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) sugirieron que se considere la posibilidad de adquirir inmunizantes de fabricación cubana. Desde la oposición piden que se realicen todos los estudios antes de autorizar la posible compra y aplicación a la población.

Tras la sugerencia de parlamentarios del Movimiento al Socialismo de adquirir vacunas de fabricación cubana ante la falta de este fármaco a nivel internacional para su compra, representantes de la oposición señalaron que se deben realizar todos los estudios pertinentes.

La diputada por la agrupación Comunidad Ciudadana, Samantha Nogales, manifestó que ya se han pedido informes técnicos sobre estas vacunas, además de reportes detallados sobre su composición y disponibilidad.

“Hemos pedido unos informes para ver si existe la posibilidad, o cual es la calidad de estas vacunas, no conocemos cuál es su calidad y en que consiste o si existen las cantidades necesarias. Hemos pedido los informes necesarios”, indicó la parlamentaria.

Desde el Movimiento al Socialismo, el diputado Daniel Flores señaló que si es que las vacunas referidas cumplen con las normativas internacionales se deben iniciar las negociaciones para su adquisición.

“Si es que cumple los estándares internacionales como corresponde, entonces ameritaría comprar esas vacunas. Creo que nuestro ministro de Salud debe empezar a trabajar para ver los mecanismos de cómo poder traer esa vacuna cuban a Bolivia” dijo.

Nogales lamentó que la falta de vacunas se presente por la ausencia de políticas claras para la atención de la pandemia y la vacunación de la población, por lo que urge que se planifique de forma responsable la inmunización ante la inexistencia de un plan en este sentido.

“Bolivia no tiene un plan de vacunación y no está teniendo las prevenciones y precauciones para que el país tenga las vacunas. En este tiempo que el país no cuenta con un plan de vacunación”, dijo.

Autoridades nacionales en salud días atrás denunciaron que existe una discriminación por parte de las farmacéuticas ya que solo diez países acapararon el mayor porcentaje de las dosis a nivel mundial.