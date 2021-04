Los huérfanos de los feminicidios: ¿Cómo debe afrontar la familia una pérdida irreparable?

Fuente: Unitel

La muerte de Wilma Flores Zurita, que deja dos niños en la orfandad, ha vuelto a mostrar una realidad que muchas veces es ignorada cuando suceden estos casos: qué es lo que pasa con los niños que pierden de pronto a su mamá.

Marlene Cuéllar psicóloga del Programa de Atención Integral a la Mujer y la Familia de la Dirección de Genero de la Gobernación señala que los niños que quedaron huérfanos por la pérdida de su madre y en muchos casos por el encarcelamiento de su padre, como autor del feminicidio tienen que tener un tratamiento psicológico especializado.

“Lo que tiene que hacer es buscar ayuda profesional, ayuda psicológica para que en el momento dado de hablar con los niños estén preparados para decirles poco a poco la verdad sobre la pérdida de su ser querido”, señala Cuéllar.

Sobre los niños que llegaron a ser testigos de la muerte de su madre, la especialista asegura que se debe hacer una evaluación psicológica del menor para determinar la problemática y el tipo de terapia a la que debe someterse.

Cuéllar explica que en todos los casos el apoyo de la familia o de las personas que se quedan a cargo de los niños que quedan sin padres a causa de los feminicidios.

Pero no en todos los casos existen hogares establecidos, ya que hay mujeres que viven solas o no tenían una familia detrás que se haga cargo de sus hijos cuando fallece. En esta situación es la Defensoría de la Niñez es quién se hace responsable de los casos, debe hacer una investigación y en el caso de que no exista familia es el Estado el que asume la responsabilidad a través de casas de acogida.

Los expertos señalan que se debe entender que los niños son víctimas directas de los feminicidios ya que el daño les afecta profundamente por el largo proceso que deben pasar para recuperarse por una pérdida irreparable y que los marcará de por vida.

La Ley de Lucha Contra la Violencia a la Mujer señala que los niños huérfanos a consecuencia de un feminicidio deben quedar bajo custodia de los abuelos u otro familiar cercano por línea materna, pero no existen una política pública específica que protega a los niños que quedan huérfanos a causa de los feminicidios, según denunció la semana pasada el Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.