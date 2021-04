Maltrato y falta de información, el drama de los que buscan vacunas

Verónica Zapana S. / La Paz

“Vine a preguntar si me puedo vacunar en este centro de salud. No sé a dónde debo acudir. No hay información sobre cómo acceder a la vacuna. Estoy desorientado”, dijo ayer don Félix Conde, de 65 años de edad , en la puerta del Centro de Salud de El Tejar.

No es el único caso. Claudia, hija de un adulto mayor de 87 años de edad que es afiliado de la Caja Nacional de Salud (CNS), madrugó por varios días para conseguir que su papá pueda recibir la vacuna contra la Covid-19 en un policlínico de este seguro social. “He venido desde temprano para saber si podían vacunar a mi papá. Hacemos filas y soportamos frío”, dijo la mujer. Contó que muchas personas de la tercera edad y sus familiares esperan en las puertas de los hospitales, pero luego de estar parados horas se enteran que no podrán acceder porque según el cronograma no es su turno y deben volver otro día.

Para el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, muchos adultos mayores, además de sus familiares, sufren maltrato y falta de información en el proceso para acceder a la vacuna contra la Covid-19. La autoridad visitó los centros de salud públicos administrados por los gobiernos municipales que atienden el Sistema Único de Salud (SUS) y a los policlínicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) de La Paz, El Alto y Oruro.

Silva explicó que muchos de los ciudadanos no conocen cuáles son los centros de salud autorizados o están habilitados para la inmunización, además no reciben información sobre el cronograma y los horarios. Indicó que muchos no saben que antes de la vacuna deben ser valorados por un médico.

“Hay un maltrato a las personas de la tercera edad, hay abuelitos en los tres municipios que hacen fila desde las 5:00. En medio de un frío intenso, están dos o tres horas parados porque no hay asientos. Están en la intemperie, en la calle y en medio de temperaturas muy bajas”, dijo.

El martes, la autoridad fue testigo de un caso en Oruro: una abuelita de 84 años con reumatismo que no podía ni pararse debía hacer fila y estar parada con el dolor que conlleva esa situación. “Este maltrato que sufren los abuelos de parte del personal de salud de esos centros, no puede ser”, reprochó Silva.

Por varios días, Carlos y su mamá de 80 años van y vuelven de un centro de salud del seguro social. “Los primeros dos días que hicimos fila, esperamos por horas y luego, una enfermera salió y nos dijo que no llegaron las vacunas. Después nos enteramos que ya llegaron (las dosis), fuimos, hicimos fila y nos indicaron que nos llamarían y ponen (las vacunas) según el carnet de identidad”, sostuvo.

“Me dijeron que me llamarían, pero hasta ahora nada. Por eso, prefiero ir todos los días al centro de salud para preguntar cuándo me van a vacunar”, dijo Ana, de 70 años.

Según el viceministro, luego de los operativos, se busca mejorar la implementación del plan de vacunación en el país. Indicó que presentará un informe de los operativos al Ministerio de Salud como ente matriz del área, pero además a la gerencia de la CNS para que se pueda mejorar la metodología de inmunización. Recomendó la habilitación de más brigadas móviles de los sistemas públicos y del seguro social para que puedan visitar los barrios alejados de los centros urbanos.

“Deben existir brigadas que cuenten con ambulancias para recorrer los barrios y vacunar a los adultos mayores. Así evitaremos que los abuelitos hagan filas por más de cuatro horas y sufran maltratados por parte del personal de salud de las cajas. Así se solucionaría la falta de atención de calidad humana en el trato a las personas de la tercera edad”, dijo Silva.

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) La Paz, Ramiro Narváez, anunció hace unos días que se habilitarán cinco brigadas para que los abuelitos con problemas de movilidad reciban la vacuna en domicilio. Se podrá acceder al servicio previa llamada a la línea gratuita 168.

Silva aseguró que se debe mejorar la difusión de información sobre el plan de vacunación. Indicó que los centros de salud públicos y del seguro social deben trabajar en este tema. Destacó que algunos seguros ya mejoraron la comunicación y mandan un mensaje vía telefónica para indicar al beneficiario el día y la hora de la vacunación. “Esa sería una buena metodología”.

Según la autoridad, este método también se debería ampliar en establecimientos de los centros públicos que atienden a los beneficiarios del SUS. “Es simplemente tener voluntad del personal de salud para darse modos y así evitar estos sufrimientos de los abuelitos”, sostuvo.