Mesa: Vuelve la corrupción en altos niveles del gobierno del MAS

Fuente: Prensa Comunidad Ciudadana (CC)

El expresidente de la Alianza Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Mesa, afirmó que la corrupción en los más altos niveles del gobierno del MAS ha vuelto a aparecer y calificó esta práctica como un cáncer que está destruyendo Bolivia.

“Vuelve a aparecer la corrupción en los más altos niveles del gobierno del MAS. La práctica perversa que creció en los 14 años de Morales con cientos de casos que quedaron impunes, y que se instala de nuevo, es una señal del tamaño del monstruo que está destruyendo Bolivia”, señaló a través de su cuenta en twitter, luego de la detención del Ministro de Desarrollo Sostenible, Edwin Characayo.

Según informó el propio Ministro de Gobierno la mañana de hoy, el aún ministro Characayo fue encontrado in fraganti recibiendo $us 20 mil en El Prado, en pleno centro de La Paz, a cambio de beneficiar a particulares en la adquisición y saneamiento de tierras. Horas más tarde, el presidente Luis Arce emitió un mensaje en su cuenta el twitt señalando que “Nuestro gobierno no encubrirá la corrupción venga de quien venga. El señor Edwin Characayo fue aprehendido y será sometido a la justicia como corresponde”.

En respuesta, el diputado de CC Marcelo Pedrazas, afirmó que “La corrupción no se arregla metiendo presos a los que fueron sorprendido en flagrancia, sino que se combate fortaleciendo el estado de Derecho, con un Sistema de Justicia que funcione, con autoridades y funcionarios nombrados en base a meritocracia y donde no haya impunidad. Ninguna de esas condiciones existe en el gobierno de Luis Arce; por lo tanto, la corrupción va a seguir instalándose”.

Pedrazas advirtió que el actual Presidente está siguiendo exactamente el modelo de comportamiento de Morales que privilegiaba el cuoteo de cargos del Estado, entre los militantes y amigos; emitía normas que viabilizaban los sobreprecios y la corrupción y eliminaba cualquier mecanismo imparcial de fiscalización. “El cuoteo de pegas en la Cancillería, el contrato de las vacunas con cláusulas de confidencialidad y el bloqueo a a fiscalización al eliminar los dos tercios, evidencia que este gobierno sigue protegiendo y promoviendo la corrupción”, dijo Pedrazas.