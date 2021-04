Militar estadounidense se atrinchera más de 10 horas en un cuarto de hotel, les dispara a unos guardias y se suicida

La situación obligó a evacuar a más de 100 huéspedes del Kahala Hotel & Resort de Hawái.

Fuente: ActualidadRT

Un supuesto miembro de la Marina de EE.UU. se suicidó dentro de un hotel de Honolulu, en Hawái, luego de atrincherarse en una habitación y realizar varios disparos al personal de seguridad este sábado, según han informado medios locales.

Hacia las 18:00 de la hora local un vigilante golpeó en la alcoba del militar, quien respondió disparando repetidamente contra la puerta. Minutos después la Policía acudió al complejo de lujo Kahala Hotel & Resort y evacuó a más de 100 personas de sus habitaciones y las agrupó en la sala de baile del lugar, donde pasaron la noche.

Another view from inside #Kahala Hotel lobby — people sheltering in place as crews respond to armed man holed up in 4th floor room pic.twitter.com/b9O1Mn8l4l

— Tom George (@TheTomGeorge) April 11, 2021