Natxo: «Pienso más en ganar y que no me metan goles»

Fuente: paginasiete.bo

Marco Mejía / La Paz

El técnico de Bolívar, José Ignacio González, prefiere que a su equipo mantenga el cero en su arco, antes que pensar en una goleada en el encuentro que sostendrá esta noche frente al Junior, en el estadio Hernando Siles.

“No creo que podamos meter seis o siete goles al Junior”, admitió el vasco en el último encuentro que tuvo con los medios de comunicación.

Luego agregó que “no creo que podamos meter un 6-0 o 7-0, está muy igualada la eliminatoria y se definirá en Colombia, pienso más en ganar y que no me metan goles”.

Al vasco se le insistió en la cantidad de tantos que se pueden conseguir de local, más cuando a los equipos bolivianos les cuesta jugar en el exterior del país. González respondió que, “no entró en el juego de hablar de goles, no me parece bien. Lo único que digo es que hay que conseguir una victoria, en este tipo de eliminatorias hablar de goleadas no tiene sentido”.

Explicó que tiene definido el once que se medirá con el equipo de Barranquilla y aclaró que independientemente del sistema que vaya a utilizar, prioriza la idea de juego de su equipo. “Antes que un sistema de juego, lo más importante es la idea de juego que no cambiamos”.

La semana pasada, el entrenador mencionó que uno de los lugares más sólidos en su equipo era el sector defensivo y que era el que menos preocupaciones le traía, de hecho destacó que en tres partidos no haya recibido goles. Sin embargo, González reconoció que, “es más difícil atacar ya que estamos encontrando equipos muy replegados y de esta forma le cuesta al Bolívar al Barcelona y al City”.

Sobre el rival de esta noche, destacó la calidad de sus jugadores y la competitividad que tiene el Junior, aunque aclaró que, “en el pasto seremos once contra once, todos hablan del presupuesto o de los favoritismos que existe, pero nosotros tenemos claro que debemos hacer”, finalizó.