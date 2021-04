Nefflix te dejará compartir la cuenta… por ahora

Luego de haberse desatado una ola de rumores sobre que Netflix no iba permitir compartir cuentas, al parecer la compañía dejará esta prohibición en veremos. Así lo declaró el CEO, Reed Hatings, quien aseguró que no harían algo que presionara a los clientes.

“Tiene que tener sentido para los consumidores, algo que ellos entiendan. Greg [Peters] está llevando a cabo una gran investigación intentando varias variantes que armonicen con la forma en que los consumidores lo ven”, añade.

Mientras los planes de la empresa son, principalmente, no molestar a sus clientes, sí han asegurado que están haciendo pruebas con el modo en que se utilizan las contraseñas. Netflix reconoce que sus necesidades como empresa son diferentes a las de los suscriptores. “Estamos buscando ese enfoque flexible para asegurarnos de que diseñamos un plan con las características y el precio adecuados para satisfacer esas necesidades”, señala Greg Peters, jefe de producto.

Las pruebas que está haciendo el servicio de ‘streaming’ se mueven en esta línea, en la de asegurarse de que todos los que acceden a una cuenta tienen permiso para hacerlo. Aseguran que si cambian algo al respecto no tiene por qué ser algo nuevo. No sabemos cuál será su solución, pero es probable que suponga una subida de precio para aquellos que quieran compartir la suscripción.

En marzo de este año, según recoge The Hollywood Reporter, Netflix comenzó a bloquear algunas cuentas sospechosas de compartir la contraseña. A los usuarios les aparece un mensaje en pantalla donde se lee: “Si no vives con el dueño de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo”. Para continuar disfrutando del servicio, el usuario tenía que verificar su identidad a través de un código enviado al email o al móvil del dueño. Daba la opción de verificar más tarde, pero no especifica cuanto tiempo hay para hacerlo.

Llama la atención este cambio de estrategia, ya que en los últimos años no se ha planteado perseguir este tipo de práctica. Hay quien asegura que se debe a la disminución en la crecida de las suscripciones en el primer trimestre de 2021. La plataforma de ‘streaming’ atrajo a muchos nuevos clientes en 2020, algo que se explica por la pandemia, pero este año ha visto como los resultados eran menores de los previstos.

“Vamos a seguir trabajando en la accesibilidad en todos los países en los que damos servicio. Mientras lo hacemos, queremos asegurarnos de que la gente que usa una cuenta de Netflix, que acceden a ella, están autorizados para hacerlo”