Niña era golpeada mientras pasaba clase virtual y todo quedó grabado

Un video grabado mientras se llevaba adelante una clase virtual en la ciudad de Potosí muestra como una niña del ciclo primario es golpeada con su madre con un látigo conocido como «quinsa charaña».

El video muestra como la clase sigue adelante sin que la maestra se percate de que la menor lloraba mientras era agredida.

La representante de la Defensoría Municipal de la Niñez, Claudia Heredia, informó al diario El Potosí que la menor tiene seis años y que se tomarán acciones legales contra la mujer, que ya ha quedado identificada.

“Esto les causa trauma, nuestros niños están empezando a tener la enseñanza y esto a futuro, ¿en qué va a repercutir? En que la niña tenga un trauma. No puede ser posible que porque la niña no podía hacer un trabajo la madre tenga que golpearla de esa forma, no es la forma de corregir a nuestros niños”, argumentó.

La agresión se produjo entre el lunes y el miércoles. Por el momento no se conoce un pronunciamiento de la unidad educativa a la que pertenece la menor.

A continuación puede ver un fragmento del video publicado por el diario El Potosí