Niña es agredida por su madre en plena clase virtual Zoom en Potosí

Los alumnos de la clase y la maestra fueron testigos de las agresiones contra la niña.

Fuente: El Potosí

Una estudiante del ciclo primario fue agredida físicamente con una quinsa charaña (chicote o látigo) cuando pasaba una clase virtual. En este corte solo están algunas imágenes. En el resto del video se ve a la niña llorando mientras es agredida por su madre.

pic.twitter.com/yPbxo1PQIQ — El Potosi (@elpotosinet) April 8, 2021

En el video, se ve que la maestra continúa con la clase pese a que la niña llora desesperadamente sin darse cuenta que era castigada por su madre.

La representante de la Defensoría Municipal de la Niñez, Claudia Heredia, informó que tuvieron conocimiento que la niña, de aproximadamente seis años de edad, estaría pasando clases virtuales.

Dijo que en el video se ve que la madre comienza a agredir físicamente a la menor con el chicote, la levanta y jala, mientras la niña lloraba no podía atender la clase.

“(La madre) le hacía callar. Por demás este hecho es repudiable para la defensoría y para toda la sociedad, consideramos”, dijo.

Adelantó que se tomarán las acciones legales en contra de la madre, se está recabando la información para hacer conocer este hecho al Ministerio Público para resguardar los derechos de la niña.

La agresión se habría producido entre el lunes y el miércoles de esta semana. Se ha identificado a la unidad educativa, por el uniforme deportivo de la niña.

Con estos datos, se cuentan con elementos para que la Defensoría de la Niñez presente la denuncia por el delito de violencia intrafamiliar, agregó.

“Esto les causa trauma, nuestros niños están empezando a tener la enseñanza y esto a futuro, ¿en qué va a repercutir? En que la niña tenga un trauma. No puede ser posible que porque la niña no podía hacer un trabajo la madre tenga que golpearla de esa forma, no es la forma de corregir a nuestros niños”, argumentó.