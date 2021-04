Padre de Dagner: “Mi hijo ya se fue, nadie me lo va a devolver; solo pido que se esclarezca (el caso)”

Antonio Rojas, padre de Dagner Rojas, brindó declaraciones este miércoles durante el velorio de su hijo en el municipio de Mairana, lugar donde fue llevado el cuerpo del joven luego de ser retirado de la morgue municipal en Santa Cruz.

El hombre, consternado, pidió a las autoridades hacer su trabajo y esclarecer el caso lo antes posible.

Antonio afirmó que el al ver los videos del hecho saca sus propias conclusiones, pero prefiere no decirlas para no entorpecer la investigación.

“Mi hijo ya se fue, nadie me lo va a devolver, con los videos que he visto saco mis conclusiones, pero no quiero hablar, porque no quiero entorpecer las investigaciones, entonces la Fiscalía lo dirá, la Policía que haga sus investigaciones, yo solo pido que se esclarezca”, declaró entre lágrimas a la red UNITEL.

El hombre cuenta que él se enteró del lamentable hecho a través de las redes sociales, donde vio la información que el hecho se suscitó en el edificio donde vivían sus hijos.

“Yo dije algo ha pasado, lo llamé y lo llamé a mi hijo y nunca me contestó, ya se me vino algo, y la llamé a mi hija que es odontóloga y ella entonces de su trabajo salió y fue a ver, y cabalmente era mi hijo”, declaró Antonio.

El padre del joven indicó que pudo conocer muy poco a Sarah Arauco durante el tiempo que tuvo de relación con su hijo, esto debido a que ellos vivían en Mairana y sólo en una oportunidad la joven viajó al lugar y paso tiempo con ellos.

Antonio Rojas cuenta que Dagner viajó desde Mairana a Santa Cruz luego de salir bachiller; en esta ciudad estudió mecánica y actualmente, le faltaba poco más de una año para acabar la carrera de nutrición.