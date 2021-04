Padre de Frida Sofía asegura que Alejandra Guzman también fue abusada en su familia

Este lunes, Alejandra Guzmán ofreció una entrevista a la periodista Adela Micha en la que aseguró que su hija Frida Sofia está enferma con el síndrome de Border, que era violenta y que incluso Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía, la había golpeado, por eso se separó.

Todas las declaraciones hechas en el programa de Adela Micha, salieron contraproducentes para la cantante mexicana quien aseveró que sería la última vez que tocaría el tema, para cerrarlo dado el desgaste emocional y la guerra legal que se avecina ante las declaraciones de Frida Sofía de emprender acción legal.

Frida Sofía dará junto con su equipo de abogados e incluso su papá Pablo Moctezuma, una rueda de prensa en la que hablará sobre quienes serán demandados, aunque todo parece indicar que será Enrique Guzmán a quien acusó de tocamientos impropios, e incluso hasta Alejandra Guzmán por ‘meter las manos al fuego’ por él.

Sin embargo, las reacciones a la entrevista de la rockera mexicana no se hicieron esperar y ahora, el papá de Frida Sofía, Pablo Moctezuma habló enojado por lo declarado por su ex, quien lo acusó de golpearla y este en respuesta reveló el secreto más fuerte de la cantante.

“Yo esperaba que con esta entrevista se diera cuenta que su hija necesita que le pida perdón por lo que ha hecho, ella cree que porque le dio un cochecito, un departamento, ya la ayudó en la vida… esta mujer está mal, está fuera de la realidad”, añadió.

Pablo Moctezuma desmintió que no haya visto a Alejandra Guzmán en 29 años, porque la fue a ver en el hospital durante una de sus convalecencias, además reveló que lo ha visitado en Nueva York, que se quedó en su casa de Acapulco, además de que cuestionó si era una buena medida tratar de ayudar a Frida Sofía metiéndola a una clínica para ‘curarla’ mentalmente.

El hombre exhibió que Alejandra Guzmán fue abusada sexualmente por alguien de su familia: “Hasta el día de hoy yo le tenía cierto cariño y respeto, no quería que esto trascendiera, Alejandra está muy mal asesorada, tenemos 50 amigos en común que ella ha golpeado, ha pegado, ha abusado, pero te voy a decir lo más fuerte, a mi Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da de todo…”, amenazó.

Y sin más ni más, el papá de Frida Sofía lo soltó: “Me contó que fue abusada, fue abusada por alguien cerca en su familia, entonces eso no es chisme, que Alejandra no haya tenido la empatía de que su hija haya declarado algo así de su padre y que no haya corrido a verla…”, aseveró Pablo Moctezuma pero también dijo desconocer quién fue el responsable de abusar de ella