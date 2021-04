Padre e hija estudian juntos en la calle vendiendo chocolates para sobrevivir

El joven padre de familia sostiene a sus dos niños, su esposa está enferma y su madre de la tercera edad también depende de él.

 

Fuente: Red Uno

Ever y su hija nos muestran que no hay barreras cuando uno desea superarse pese a los ingratos momentos que la vida puede dar. Ambos se dan aliento para no desfallecer y seguir luchando por su familia.

No tiene grandes lujos, de hecho salen a las 5 de la mañana a buscar el pan de cada día aseguran y un día sueñan con ser grandes profesionales.

Ever inicia su jornada cargando bultos, guardando anaqueles y lavando platos de una pensión, mientras que su hija Samara vende caramelos.

A media mañana se sientan en algún lugar de la ciudad de La Paz para pasar clases vía virtual con celulares prestados para salir adelante.

El mayor sueño de Ever es ser mecánico automotriz y Samara llegar a ser una gran doctora.

La familia necesita ropa, víveres y colaboración económica y su usted puede donar y cambiar su vida de alguna manera puede llamar al teléfono 77506459 o hacer un depósito bancario al número de cuenta 2081-828562 del banco económico a nombre de Ever Rodrigo Cortez.