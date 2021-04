Permiso para que expresidenta de Bolivia sea tratada por su médico se logra por gestión de Alto Comisionado de la ONU

Jeanine Añez consigue que su médico la trate en la cárcel, después de gestiones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en Bolivia.



La expresidenta Jeanine Añez consiguió este jueves que su médico la trate en la cárcel, después de las gestiones realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Bolivia ante el juez que atiende la causa y la instruyera a la gobernadora del penal femenino de Miraflores.

“El médico particular de la expresidenta Jeanine Añez ha recomendado su traslado a una clínica, lo cual ha sido negado por el Régimen Penitenciario. Pese a ello, se ha logrado que el tratamiento de la Dra. Añez esté a cargo de su médico particular”, señala el tuit publicado en la cuenta personal de la expresidenta.

En horas de la tarde de este jueves, el director general de Régimen Penitenciario, Jorge Limpias, dijo que Añez se resiste a ingerir sus medicamentos para tratar los males que la aquejan. “El médico internista nuestro ha manifestado que ella puede realizarte el tratamiento en el lugar donde está, no es necesaria la salida a un hospital y en eso ha coincidido el médico”, dijo a radio Fides.

Añez y dos de sus exministros fueron encarcelados el 15 de marzo, acusados por el supuesto “golpe de Estado”, después que Evo Morales renunciara a la Presidencia en noviembre de 2019 y huyera primero a México y luego a Argentina.

“El médico de la expresidenta Jeanine Añez, Dr. Pavel Angles ha sugerido mediante certificado médico, su internación es una clínica para llevar adelante un tratamiento adecuado, lo cual además se encuentra respaldado por exámenes de laboratorios, y ello, porque el sistema penitenciario sensiblemente no posee los equipos y personal médico requerido a ese fin”, señala un comunicado.

El juez del caso accedió después de las gestiones realizadas por la Oacnudh en Bolivia. Los pedidos de traslado de Añez a un hospital se iniciaron desde que fue enviada a prisión preventiva por seis meses, pero el Gobierno negó su traslado en manera sistemática y reiteró que puede recibir atención en el mismo penal.

El comunicado señala que se negó la recomendación médica para que la exmandataria sea trasladada a un centro médico. “Pese a ello, las autoridades del Régimen Penitenciario se han negado a aceptar las recomendaciones del Dr. Angles, incluso tergiversando declaraciones e indicaciones, sentadas en una junta médica que no permitieron que concluya en la confesión de un acto o informe final escrito que indique los criterios en los que se basó para solicitar su tratamiento”.

El comunicado explica que el juez de la causa instruyó a las autoridades penitenciaras el ingreso del médico particular de Añez. “También por solicitud de su defensa, el juez de la causa a través de un oficio judicial, ha notificado a la Gobernación del Penal de Miraflores para que el médico particular ingrese al penal sin mayores trámites, a los fines de verificar el estado de salud de la exmandataria”.

El documento señala que el ingreso de un médico particular al penal no es suficiente para la atención que requiere Añez. “Manifestamos ante la opinión pública que esta situación puede no ser suficiente y pudiera llegar a afectar aún más el estado de salud de la expresidenta Añez, pero al menos es un avance que ha sido aceptado por autoridades de régimen penitenciario, de quienes esperamos sólo cumplan con su palabra, en respeto a los derechos humanos de la Dra. Añez”.

