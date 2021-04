Policía activa búsqueda contra la exministra Pinckert para aprehenderla

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar, informó este lunes que activaron mecanismos de búsquedas para dar con el paradero de la María Elva Pinckert, ministra de Medio Ambiente y Agua durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. La Interpol cree que aún sigue en el país, ya que no se registró su salida por un punto fronterizo autorizado.

El agente policial indicó que tienen la instrucción de hacer cumplir las dos órdenes de aprehensión por dos casos distintos, que emitió la Fiscalía la semana pasada.

«La alerta migratoria que tiene la exsenadora Pinckert es del 29 de marzo. No tenemos una salida por un punto autorizado, por un punto legal. En todo caso la Policía activa otros mecanismos de búsqueda para poder dar cumplimiento a estos mandamientos«, dijo el cnel. Aguilar.

Aclaró que la orden de captura es para que Pinckert sea llevada ante un fiscal para que le tome su declaración.

El director de la Interpol (Policía Internacional), coronel Pablo García., indicó que en coordinación con la Dirección General de Migración de Bolivia no han registrado la salida ni de Pinckert ni del ex ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. «No tenemos un control migratorio, por lo tanto la ex ministra y el ex ministro Yerko Núñez, por el momento, se supone que están todavía en el país», dijo García.

Familiares de la ex autoridad anunciaron que habría salido de Bolivia al considerar que no existen las garantías constitucionales ni jurídicas para enfrentar un proceso justo. A través de una carta, Pinckert se declaró perseguida política y adelantó que había solicitado asilo político, sin especificar el país.