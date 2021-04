Presidente de Guabirá: “Sería un crimen no jugar en Montero ante Independiente de Avellaneda”

“Sería un crimen no jugar en Montero ante Independiente de Avellaneda”, expresó el presidente de Guabirá, Rafael Paz, al confirmar que su equipo disputará su primer partido de la fase de grupos de la Copa Sudamericana frente a Independiente de Argentina en el estadio Gilberto Parada de Montero el próximo miércoles 21, desde las 20:30.

Paz indicó que, junto a su directorio, tomaron esta decisión porque su objetivo es que los hinchas del rojo presencien encuentro ante el siete veces campeón de América. “Decidimos jugar sí o sí en Montero porque es histórico”, remarcó Paz.

La determinación no fue fácil, pues Guabirá corre riesgo de ser multado nuevamente, con $us 20.000, por no cumplir con el requisito mínimo que la iluminación sea de 1.200 lux. “Jugamos en Montero, aunque nos multen, nos arriesgamos a pagar $us 20.000. Ya tenemos otros $us 20.000 retenidos. Tenemos la confianza de que se hará el arreglo de las luminarias”, aseguró Paz.

La Gobernación de Santa Cruz prestará el asesoramiento para la modificación del sistema, pero el club correrá con los gastos y serán devueltos con los pagos de la recaudación. “Nos dará todo el soporte para que podamos solucionar todo el problema de la iluminación”, optimizó Paz.

Guabirá integra el grupo B, de la Copa Sudamericana organizada por Conmebol, junto a Independiente, Bahía de Brasil y Uruguay 1.