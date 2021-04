Presidente del pueblo guaraní denuncia usurpación de funciones e intentos de dividir la organización

Fuente: ABI

El presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Faustino Flores, denunció este sábado la usurpación de funciones por parte de algunos dirigentes e intentos de dividir a la organización con fines políticos.

“El dirigente Justino Zambrana no tiene ninguna representación orgánica y no ejerce ningún cargo dentro de la APG ni en las capitanías. Lo que está haciendo es usurpar funciones que no le corresponden, él no es ningún dirigente al interior de la Nación Guaraní”, denunció.

Flores señaló que la asamblea convocada para las capitanías del departamento de Santa Cruz, que debía desarrollarse este sábado, carece de legalidad y la calificó de “apócrifa”.

“Es una asamblea apócrifa que no tiene una representación legal. Es ilegal y fraudulenta y lo único que persigue es conseguir la división y paralelismo de nuestra APG”, remarcó.

La reunión convocada pretendía realizar la elección y posesión de un nuevo directorio.