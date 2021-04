Presunto feminicida señala que solo evitó la agonía de su amiga

La menor de 16 años fue victimada con cortes en el cuello y abandonada en una calle del barrio Belén, en Los Negros

“Yo no la maté. Ericka me contó que tenía problemas con sus padres. Ella procedió con el estilete a darse tajadas en el cuello”. Con esa frase, Alberth Rafael Quisbert Bernal, el presunto autor de un feminicidio ocurrido Los Negros justifica sus acciones.

El detenido, desde las celdas, dijo que intervino cuando la víctima empezó a desangrarse, ya que esta le habría pedido que acabe con su agonía. Asegura que él trato de evitar que su amiga pierda la vida, pero como no pudo, decidió intervenir. «Yo no quería hacerlo, pero ella estaba agonizando. Yo no soporté verla así», dijo.

El muchacho comentó que antes del hecho, la muchacha lo citó para hablar. Se encontraron en un lugar, donde -según el detenido- la joven le contó los problemas que tenía con sus padres y seguidamente se provocó dos cortes en el cuello.

Cabe recordar que Ericka Condori Vadia, de 16 años, fue hallada sin vida en una calle del barrio Belén, en la localidad de Los Negros, jurisdicción de la provincia Florida. Presentaba heridas en el cuello.

Se cree que el hecho se registró en horas de la madrugada de este sábado, pero el cuerpo de la joven fue encontrado cerca del mediodía por pobladores del lugar que enardecidos clamaron justicia.

Fuente: El Deber