Primera reunión entre Copa y Chapetón para la transición deriva en reproches

Este martes se dio la primera reunión de transición entre la alcaldesa saliente de El Alto, Soledad Chapetón, y la electa Eva Copa, junto a sus respectivos equipos. El encuentro empezó con aplausos y terminó con reproches.

Copa llegó a la Alcaldía en horas de la mañana y fue aplaudida por Chapetón y su equipos, al ingresar a la sala de reuniones.

La alcaldesa saliente, en un acto público, hizo la entrega de documentación a Copa y afirmó que se ha decidido emprender la transición, a pesar de que el Concejo Municipal no ha aprobado aún una ley municipal correspondiente.

Chapetón recordó también que en 2015, cuando recibió la Alcaldía de parte de Édgar Patana, ingresó sin que le proporcionarán más información que dos reuniones con la autoridad saliente, por lo cual se propuso revertir esa situación en esta oportunidad.

Eva Copa, a su turno, agradeció la predisposición de Chapetón, pero expresó su molestia por la tardanza en el inicio del proceso de transición y manifestó su preocupación por el adelantamiento de contrataciones que está realizando el municipio.

Llamó a la reflexión a Copa para hacer una transición cordial, respetuosa y transparente, por el bien de los alteños. Llamó a su equipo que se haga el trabajo de forma pacífica.

Chapetón respondió que no existe norma que obligue a suspender actividades administrativas. Afirmó que el tiempo le dará la razón sobre el cumplimiento del plan operativo del municipio.

Se pactó realizar una nueva reunión para el 26 de abril.

Luego del encuentro, Copa manifestó ante la prensa que considera incorrecto que el municipio adelante licitaciones cuando la actual administración está por dejar el cargo.

“Ese ha sido mi reclamo a la alcaldesa saliente y me han dicho que me van a explicar en la comisión de transición. Yo insisto en que no deben hacer lo que hicieron los antecesores: dejar un municipio que no tiene solvencia económica no es saludable para ningún alteño”, agregó.

Chapetón, por su parte, manifestó que rechaza de manera “contundente” la percepción de Copa. Dijo que se trabaja de acuerdo con el programa operativo anual y que Copa también tendrá que cumplirlo.