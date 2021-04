Rek: Cumplimos una agenda en la OEA y la CIDH en sentido de equilibrar el derecho que tenemos a tener una opción de pensamiento libre

Fuente: Prensa Creemos, Senadora Centa Rek

La senadora Centa Rek realizó un resumen del viaje de la comisión de parlamentarios de oposición la semana pasada a Washington DC, donde denunciaron una serie de violaciones a los derechos humanos y constitucionales ante varios organismos internacionales como la OEA y la CIDH, resaltando que los mismos tienen conocimiento de lo que sucede en el país “y todos están preocupadísimos por la situación en Bolivia, no creen que sea una situación más; sino una situación mucho más profunda, de divergencias y de violación de derechos”.

“Cumplimos con una agenda muy amplia y muy importante para nuestro país, sobre todo en el sentido de equilibrar el derecho que tenemos todos los bolivianos a tener una opción de pensamiento libre, a tener un planteamiento político de libertad y que se respeten los derechos humanos, las garantías constitucionales y las libertades en nuestro país”, indicó Rek.

Sobre las amenazas de diputados del MAS, incluso del presidente de la Cámara de Diputados, en sentido de investigar y procesar en la Comisión de Ética a los asambleístas que viajaron a Estados Unidos, Rek indicó que se equivocan y desconocen su rol democrático.

“Nosotros no fuimos representando al gobierno, ese es un error garrafal y lo calificaría como una ignorancia de cómo funcionan las fuerzas políticas y parlamentarias, nosotros no nos hemos arrogado ninguna representación del gobierno; hemos sido claros y taxativos, fuimos un grupo bipartidario de oposición, por lo tanto no necesitamos permiso del gobierno”, sentenció Rek.