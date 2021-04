La “temperatura” de enfrentamiento “no ha bajado”, enfatizó el vocero presidencial del gobierno boliviano, Jorge Richter.

El vocero presidencial Jorge Richter afirmó que los bolivianos aún se encuentran “fuertemente enfrentados” y esta situación no se resolverá mientras no se solucione o esclarezca todo lo ocurrido en 2009.

“Los bolivianos estamos hoy en día todavía fuertemente enfrentados desde la perspectiva política y también desde la perspectiva social; esto no ha bajado, esta temperatura no ha bajado, puede haber encontrado un cauce algo tranquilo, pero el enfrentamiento no está resuelto”, enfatizó.

En octubre de 2019 se realizaron elecciones nacionales en Bolivia, que luego fueron anuladas en medio de una serie protestas de los cívicos y denuncias de supuesto “fraude electoral”. Versiones que después fueron reforzadas por una cuestionada auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que también habló de “irregularidades” en dichos comicios.

Mientras, en noviembre del mismo año, el entonces presidente Evo Morales renunció a su cargo agobiado, precisamente, por esas protestas, además de un motín policial y hasta una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para dimitir.

Luego, asumió la jefatura del Estado la entonces segunda vicepresidenta del Senado Jeanine Áñez en medio de una cuestionada transición y sacó a los militares a las calles para tratar de controlar las protestas que la renuncia de Morales también generó entre las organizaciones sociales que lo apoyaban.

Sin embargo, la intervención de las fuerzas del orden ocasionó decenas de muertos y centenares de heridos, principalmente en Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba). Hechos que fueron calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por ello, el clima de enfrentamiento entre los bolivianos que aún se registra, “no se va a lograr resolver (todavía) en tanto no se solucione lo que ocurrió en el año 2019”, insistió Richter en una entrevista con Cadena A.