Ríos: «¿Estamos vacunados? Podemos volver a enfermar, la vacuna no previene el contagio»

lunes, 12 de abril de 2021 · 15:13

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Marcelo Ríos, afirmó que el hecho de que una persona esté vacunada contra la Covid-19, no significa que no vaya a contraer la enfermedad nuevamente. Agregó que los inoculadores no previenen los contagios.

«La población debe saber dos cosas muy importantes. Primero, independientemente de la vacuna, todos nos podemos volver a enfermar por Covid-19, nuevamente. (…) ¿Estamos vacunados? Podemos volver a enfermar por Covid-19, la vacuna no previene el contagio, lo que hace la vacuna es prevenir las formas graves de la enfermedad», indicó.

En tal sentido, Ríos pidió a la población mantener el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos y el uso del barbijo. Ello porque es la única forma en no contagiarse con el virus y no propagarlo.

«Indistintamente de que exista una nueva variante en Santa Cruz, el mecanismo de transmisión del contagio no ha cambiado. Ya sea que existan: la brasileña, californiana o sudafricana, los mecanismos de bioseguridad y control no van a cambiar», enfatizó.