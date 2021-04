Salvador Romero: en Ecuador el Direpre tuvo un costo para el proceso electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) señaló que la decisión de no utilizar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) fue tomada en octubre del año pasado, e indicó que en Ecuador tuvo dar a conocer resultados preliminares tuvo un costo que afectó el proceso las elecciones en ese país por lo que tampoco lo usarán en segunda vuelta.

“Esta es una decisión que sea adoptó en octubre del 2020. Se indicó y se señaló que si no se tenía la certeza de tener el volumen suficiente de información era preferible no tener un Direpre”, manifestó Salvador Romero, presidente del TSE, sobre la decisión de no aplicar el sistema de resultados preliminares en la segunda vuelta de las elecciones subnacionales.

​La autoridad electoral manifestó que en las elecciones de Ecuador también aplicó un sistema que difundía resultados preliminares; sin embargo, los resultados con el cómputo final los resultados fueron diferentes.

“Con los resultados preliminares el candidato Araúz logró el primer lugar, Pérez el segundo y Lasso el tercero, todos con una diferencia muy estrecha; sin embargo, concluido el cómputo los resultados entre el segundo y tercer candidato se invirtieron y fueron a segunda vuelta Araúz y Lasso”, manifestó Romero.

La autoridad agregó que ese cambio tuvo un costo importante para el proceso electoral de Ecuador, motivo por el que en ese país se decidió que en segunda vuelta no se aplique un sistema que brinde resultados preliminares.

De esa manera Romero justificó por qué en Bolivia no se aplicará el Direpre y lo que se conocerán son los resultados del cómputo final, luego de que las actas pasaron un proceso de validación jurídica y están contabilizadas todas las actas.

Señaló que el accidente en Monteagudo, Chuquisaca, donde una camioneta con material electoral terminó embarrancada muestra el sacrificio de los funcionarios del TSE para llegar a todo el país para que se lleve adelante el proceso electoral.

“Funcionarios y trabajadores del órgano electoral deben llegar a todos los recintos electorales del país, a las 35 mil mesas”, señaló Romero.

Se reportó otro accidente en los Yungas; sin embargo, en este no hubo mayores percances.

“Ha habido un clima de tranquilidad y confiamos que este proceso electoral, esta jornada de votación que cerrará un ciclo electoral largo difícil culmine de manera pacífica y con una alta participación”, señaló Romero.