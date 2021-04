Salvador Romero renuncia y su cargo queda a merced del MAS

Cándido Tancara Castillo / La Paz

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, anunció ayer que este jueves presentará su renuncia a la vocalía y presidencia, después de dirigir el Órgano Electoral durante 16 meses. En la oposición y algunos analistas advirtieron que la dimisión significa que el árbitro electoral quedará a “merced de la cooptación y de la manipulación” del Gobierno y del Movimiento Al Socialismo (MAS); desde el oficialismo se dijo que “creyeron” en el dimitente y que Romero actuó de manera “consecuente” con la conclusión del “periodo golpista”.

“Parto como llegué, hombre libre de ataduras, independiente de fuerzas políticas o intereses de grupo”, afirmó Romero y anunció que “al presentar mañana (hoy) la renuncia a la presidencia y a la vocalía, cierro una etapa personal y concluyo una fase institucional con un tribunal presto para encarar nuevos desafíos”.

El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, afirmó: “Nuevamente se cierne el riesgo de que el MAS controle el OEP y la democracia se siga debilitando”. Su correligionario y diputado Carlos Alarcón afirmó que por la dimisión de Romero “el TSE queda a merced de la total cooptación, de la manipulación del MAS y del actual Gobierno, va a ser que el TSE pierda lo poco de institucionalidad que estaba tratando de construir para garantizar procesos electorales limpios y transparentes en el país”.

El analista político Carlos Börth explicó que en el TSE hay supuestamente tres vocales afines con el MAS y otros tres en contra, y con el vocal que será designado por Arce la balanza se inclinará en favor del partido azul. “El equilibrio de fuerzas dentro del TSE era precario, hay al menos tres vocales que responden a los lineamientos del MAS, la vacancia dejada será llenada por Arce, con lo que el equilibrio desaparecerá y se volcará en favor del Gobierno y el TSE habrá perdido su independencia”.

Salvador Romero fue designado como vocal del TSE el 25 de noviembre de 2019 por la expresidenta Jeanine Añez, cuatro días después la expresidenta del Senado Eva Copa le tomó el juramento y fue el primer vocal posesionado. Dirigió las elecciones generales de 2020, con siete meses de postergación por la pandemia, y las subnacionales de 2021.

El empresario Samuel Doria Medina dijo ayer: “Romero renuncia. Deja el poder electoral en manos del MAS. Es una mala noticia para la democracia”. El expresidente Jorge Quiroga afirmó que Romero “se va cuando los gobernantes cuestionan la legitimidad del proceso democrático que les confirió su actual mando”.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, dijo que la renuncia de Romero “me parece consecuente, el periodo golpista ha concluido, con las elecciones generales el año pasado, él ha sido designado por una presidenta autoproclamada y correspondía su renuncia”. Agregó que el “presidente (Arce) ha decidido también mantenerlo en el cargo hasta pasada las elecciones subnacionales; no es extraño que se retire de manera voluntaria; no me imagino que haya habido algún tipo de presión”.

El vocero Jorge Richter anunció ayer en Cadena A que el vocal que reemplazará a Romero será posesionado en las próximas horas. “No estamos hablando de 500 horas, en las próximas horas”.

Las críticas a Romero se concentraron en la falta de una auditoría al padrón electoral y porque no cerró el caso fraude electoral. “Es claro que pudo haber asumido su rol con más determinación para remover todo el aparato fraudulento que el MAS montó en esa institución y no lo hizo”, escribió el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

La diputada de Creemos Tatiana Añez afirmó: “lamentamos que no se hubiera auditado a los procesos electorales y lo más importante no se hubiese esclarecido el fraude electoral de 2019”.

El presidente de Diputados, Freddy Mamani, afirmó: “Hemos creído en el trabajo de este Órgano Electoral, por eso nos hemos presentado en las elecciones”. El expresidente Evo Morales escribió: “La renuncia de Romero es la prueba inobjetable de que nunca hubo fraude. Al comprobar que la verdad y la búsqueda de justicia se acercan a autores y cómplices del golpe, deja el cargo para deslindar cualquier responsabilidad”.

Salvador Romero

Formación Salvador Romero obtuvo licenciatura, maestría y doctorado en sociología política en el Instituto de Estudios Políticos de París.

Romero pide libertad de expresión e independencia de poderes

El presidente del TSE, Salvador Romero, que anunció que hoy presentará su dimisión, abogó por la libertad de expresión y por la independencia de poderes, pues solo de esa manera “se respeta los derechos de todos y de cada uno”.

“Las elecciones son indispensables, pero cuando las ánforas se guardan, se requiere que todos los otros mecanismos continúen vigorosos, que se garantice la plena libertad de expresión y de asociación, se acepten los pesos y los contrapesos, se asegure el funcionamiento independiente de los poderes para que cada uno cumpla su función, se respete los derechos de todos y de cada uno, y se comprenda y asuma que la participación libre de las sensibilidades es el fundamento de la paz social”, dijo Romero. Afirmó que con la libertad de expresión e independencia de poderes “aseguraremos colectivamente que el próximo ciclo electoral continúe ofreciendo oportunidades democráticas para todos los actores y el poder se dispute de manera auténtica, sin ganadores o perdedores determinados de antemano”. “Parto como llegué”, aseveró.

