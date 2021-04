El candidato a la Gobernación de La Paz por la alianza Jallalla considera que Jeanine Áñez y Evo Morales tienen “un convenio”.

El candidato a la Gobernación de La Paz por la agrupación Jallalla, Santos Quispe, optó por no mostrarse ni a favor ni en contra de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Áñez por el caso “golpe de Estado” de 2019.

En una entrevista con el programa “No Mentirás”, de la red PAT, fue consultado de manera reiterativa (en seis oportunidades) si le parecía correcta o justa la detención preventiva de la exmandataria, pero el candidato nunca quiso hacer una valoración en ese sentido y se limitó a decir que la Justicia debe encargarse de ese proceso.

A continuación le presentación parte de dicha entrevista:

—¿Usted cree que es correcto que ella esté detenida? ¿Le parece que ese juicio es correcto?

—Yo estoy esperando la Justicia, por algo tenemos la Justicia que tiene que encargarse; nosotros entrando a la Gobernación, también vamos a hacer las investigaciones.

—¿Pero le parece bien que tenga detención preventiva?

—Para mí, ya tenían convenio con el MAS.

—Eso es lo del MAS. ¿Pero usted, en su criterio, cree que es correcto que ella esté con detención preventiva?

—A ver, hermana, tienes que dejarme hablar, yo te estoy explicando que estos ya tenían convenio (desde) antes de que Evo Morales se escape llorando. Ya tenían convenio Evo Morales con Áñez, por eso, cuando entró (Luis) Arce (al gobierno) no la enjuiciaron en ese momento (…); ellos felizmente comparten en la zona Sur, compartían sus comidas, hablan, están en pleno contacto. Ahora, lo que están haciendo (es solo) como un show y nos quieren engañar de que están peleados, (…) es un show nomás.

—¿Pero a Santos Quispe le parece justo y correcto que Jeanine Áñez esté detenida ahora o no?

—Primeramente, yo no soy juez, yo no puedo juzgar a las personas, para eso tenemos la Justicia, ellos (…) en las investigaciones, mediante ese proceso, van a ir viendo.

—No me queda claro si es correcta o no su detención…

—Mira, no me estas entendiendo, yo no soy juez para juzgarla a ella, la justicia tiene que juzgarla; por eso nosotros vamos a hacer una investigación nueva entrando a la Gobernación.

—Pero todos los líderes políticos hicieron conocer si están en contra o a favor y por lo que veo usted prefiere no pronunciarse.

—No, ya te hablé, la Justicia tiene que ver esos aspectos, yo no me puedo meter, porque no estoy en la Justicia, yo no soy juez para juzgarla.