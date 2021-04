Sedes Santa Cruz exige al Gobierno claridad para la compra de vacunas

Pandemia. El Sedes Santa Cruz cuestionó que el nivel central se muestra accesible pero pone requisitos imposible de cumplir





El secretario departamental de Salud, Marcelo Ríos, cuestionó al gobierno central por los requisitos que ha impuesto para que otros niveles del Estado adquieran vacunas por su cuenta. La autoridad consideró que existen una serie de trabas que impiden la adquisión de las dosis, entre ellas, que las entidades territoriales autónomas lo hagan pero con empresas legalmente establecidas en el país.

«A la fecha no tenemos información que alguna empresa se encuentre legalmente establecida o autorizada por el Gobierno para comercializar las vacunas», indicó. Además, el precio debe ser menor a las vacunas que compra el Gobierno Nacional. «Pero cómo vamos a saber los precios de las vacunas si existe un margen de confidencialidad con respecto a la adquisición de las dosis», lamentó Ríos cuestionando que hay cosas que no tienen sentido cuando las reglas no estan del todo claras.

Ofrecieron dosis a Cochabamba. En este sentido, el alcalde electo de Cochabamba Manfred Reyes Villa dijo que Estados Unidos le ofreció dos millones de vacunas de la farmacéutica Johnson & Johnson. La nueva autoridad solicitó, mediante una carta, una reunión con el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca para comunicar de manera oficial esta posibilidad que según Reyes Villa, beneficiará a la población cochabambina. Para Reyes Villa las acciones primordiales del Gobierno central y los gobiernos municipales y departamentales es coadyuvar en la adquisición de vacunas para inmunizar a la población.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), esta vacuna tiene un 72% de eficacia en todas las variantes de la COVID-19 y un 86% en casos graves del virus, según la BBC. Sobre este donación el Gobierno anunció que coadyugará pero a la fecha no se concretó un acercamiento real para abordar el tema y agilizar la llegada de esta importante donación.

De viaje en EEUU. El alcalde electo por Santa Cruz Johnny Fernández se encuentra en Estados Unidos gestionando una posible donación de vacunas para Santa Cruz o casocontrario una posible compra de un lote dosis con el aval del Gobierno Nacional.

Llegaron 25 mil vacunas. Un nuevo lote de 25.000 vacunas rusas Sputnik V, arribó al aeropuerto Viru Viru este miércoles para continuar con el plan de inmunización masiva a los mayores de 60 años. Marcelo Ríos del Sedes Santa Cruz indicó que aguardan la entrega de nuevas dosis para iniciar esta fase en la región. El cargamento fue transportado luego al Programa Ampliado de Inmunización (PAI), desde donde se distribuye a todo el país.

14 Días de demora

de la tercera fase en Santa Cruz (mayores de 60 años) por falta de dosis.

Desaparecen 8 dosis de la red de salud de Puerto Suárez

El Sedes, en conjunto con la FELCC, iniciaron investigación para esclarecer la desaparición de ocho unidades de la vacuna AstraZeneca, del interior de la Red de Salud del municipio de Puerto Suárez. El director de la Gerencia de la Red de Salud Edgar Hinojosa, confirmó la desaparición de las vacunas, motivo por el cual se presentó una denuncia formal en la Felcc y se elevó los informes correspondientes a las autoridades superiores.El hecho habría ocurrido el pasado lunes y estaría involucrado un funcionario de la misma red de salud. Se trata del segundo robo, El primero fue en Guayaramerín y se detuvo a dos enfermeras.