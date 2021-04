Sedes vacuna esta semana a mayores de 80; hoy a quienes su CI termina en 0 y 1

Ivone Juárez / La Paz

Hoy y hasta el viernes se vacunará contra la Covid-19 a las personas mayores de 80 años con o sin enfermedades de base y que no estén aseguradas en alguna caja de salud. Debido a que el Servicio Departamental de Salud (Sedes) estableció un rol de inmunización de acuerdo con la terminación del carnet de identidad, en esta jornada se inmunizan los bolivianos cuyos documentos terminan en cero y uno.

En marzo el Sedes inmunizó a las personas con cáncer e insuficiencia renal.

Las personas con esas terminaciones en su carnet deben acercarse a los centros de salud públicos más cercanos a sus domicilios para recibir la primera dosis de la vacuna. La atención es desde las 8:00 hasta las 14:00, de manera ininterrumpida, según el comunicado que el Sedes emitió el jueves 1 de abril.

De acuerdo con el documento, los beneficiarios deben presentar como requisitos su carnet de identidad y su prerregistro a la vacuna; sin embargo, esta última condición no es excluyente, es decir que las personas que no se hubiesen registrado igual serán inmunizadas.

“Es deseable que estén registrados, pero no es excluyente, debiendo portar su carnet de identidad de forma imprescindible, y no ser beneficiario de la seguridad social”, indica el Sedes.

Todo lo anterior es válido para los mayores de 80 años cuyos carnets terminan en dos y tres y se deben vacunar mañana. El miércoles les toca a quienes su CI termina en cuatro y cinco; el jueves en seis y siete, y el viernes en ocho y nueve. Durante este abril el Sedes vacunará a las personas mayores de 60 años con o sin patologías de base, “en función a la cantidad de tipo de vacuna que reciba el Sedes La Paz”. En esta primera semana se inmunizará a los mayores de 80 años, en la segunda a los que tienen entre 70 y 79 años, en la tercera y cuarta a los de entre 60 y 69 años.

El 30 de marzo llegó último cargamento de vacunas a Bolivia.

Las 9 claves para el día de su vacunación: requisitos y derechos

1 Si no tiene seguro de salud, aliste su carnet y busque el centro de salud público más cercano a su casa. No se vacuna en hospitales de las cajas ni en clínicas privadas. Recuerde que su día de inmunización depende de la terminación de su carnet.

2 Si sufre de alguna alergia, está con algún tratamiento médico o presenta alguna enfermedad, síntomas de gripe o de coronavirus debe informarlo antes de ser vacunado. En el centro de salud al que acuda le medirán la presión arterial. Después de ser inmunizado debe permanecer al menos unos 20 minutos en el centro de salud por si se presentara algún malestar o descompensación.

3 Puede pedir toda la información que crea necesaria sobre la vacuna que le aplicarán y luego firmar su consentimiento. Si no está de acuerdo puede rechazarla. También puede observar todo el proceso de su inmunización, desde el cargado de la jeringa con la vacuna hasta el desecho de aquella.



4Por el momento no puede elegir una marca de vacuna determinada. Si no está de acuerdo con la que le aplicarán puede rechazarla. El jefe de Epidemiología del Sedes, Mayber Aparicio, indica que la inmunización en un proceso universal y que todos recibirán el mismo antídoto.

5Después de ser vacunado puede sentir dolor en el brazo donde recibió el pinchazo; también experimentar dolor de cabeza, vómitos, cansancio, fiebre y malestar general, sensaciones que desaparecerán en 48 horas.

6Personal de salud recomienda que después de la vacuna descanse el mayor tiempo posible, evite tocar agua y no se bañe por tres días.

7 Después de recibir la primera vacuna debe esperar entre 21 días y un mes para recibir la segunda dosis. En el centro de salud le dirán cuándo debe regresar; si no le dan el dato, pregunte y anótelo para no olvidarlo. La vacuna no es efectiva con una sola dosis.

8 Por precaución, después de ser inmunizado usted debe seguir cumpliendo las medidas de bioseguridad: usar barbijo, lavarse las manos constantemente, desinfectarlas con alcohol y mantener la distancia física con los demás. “La efectividad de las vacunas contra la Covid-19 oscila entre 75 y 90%; la efectividad contra las formas severas es de alrededor 99%”, dice Mayber Aparicio, del Sedes.

9 Recibir la vacuna no implica que puede realizar las mismas actividades que tenía antes de la pandemia; por ejemplo, evite ir a visitar a familiares. “Una vez que todos recibamos la vacuna, o el 70% de la población al menos, se podrá volver a la normalidad; hasta eso, se debe mantener las medidas de bioseguridad”, dice el director de Epidemiología del Sedes.

