Seis países vecinos padecen los efectos devastadores de la variante brasileña del Covid-19

Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay y principalmente Brasil, todos países limítrofes con Bolivia, sufren los devastadores efectos de la variante brasileña del Covid-19 que ha logrado expandirse a casi todo el territorio suramericano.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud OMS, Brasil encabeza el número de casos en la región con un acumulado de 28.645 nuevos casos en un periodo de siete días y 1319 muertos a causa de la nueva variante que ha surgido en ese mismo país y que tiene en jaque a uno de los sistemas de salud más fuerte de la región.

En la lista le sigue Argentina, que pese a haber iniciado el proceso de vacunación masiva en la población no ha podido controlar la expansión del virus. En los últimos siete días la región acumula 13.667 nuevos casos y 272 muertos.

Perú y Chile han sido más salomónicos y han decretado toques de queda y estados de alarma para evitar la expansión del virus. Pese a los esfuerzos y la avanzada etapa de vacunación de Chile, el país ha registrado 5827 nuevos casos, mientras que Perú alcanzó un máximo histórico de 7842 casos acumulados en una semana.

UNA TRANQUILIDAD APARENTE

A pesar del caos que causa en la región la nueva variante denominada P1, Bolivia, es hasta ahora el único país que no se ha sumido en el caos sanitario que padecen sus vecinos, aunque, en gran parte se debe a que las autoridades no han podido confirmar si la mutación del virus se encuentra en el territorio debido a que no se cuenta con los avances tecnológicos necesarios para su identificación.

Personal de salud del territorio oriental del país, específicamente en los departamentos de Beni y Pando, lugares que conectan con territorio brasileño, han alertado de la escandalosa situación de los centros de salud que se han visto colapsados ante el incremento de casos en esas regiones.

El responsable de Epidemiología del Hospital General de Guayaramerín, Nicolás Pérez, en una entrevista con el programa Buena Noche de OPINIÓN, describió muchas diferencias en los síntomas de los pacientes en la etapa de la nueva ola de COVID-19 en este municipio. Los primeros síntomas son dolor abdominal y diarrea; al pasar de los días el dolor muscular y malestar se apoderan del paciente, para finalmente mostrar dolor de cabeza y fiebre, síntomas parecidos a las características del virus en la primera ola.

Al respecto, el jefe de Epidemiología del Servicio de Salud del departamento de Santa Cruz, Carlos Hurtado, dijo a medios locales que lo más probable es que la variante brasileña ya se encuentre en territorio boliviano debido a que, según el responsable de salud, el brote de las últimas semanas en las localidades de Guayanamerin, se asemejan a los síntomas del nuevo P1.

Por todas las razones mencionadas, el Gobierno, al igual que el resto de países vecinos, ha decidido cerrar las fronteras con Brasil por un plazo de siete días.

¿QUE ESTA PASANDO?

Entrevistado por la BBC, el experto peruano en microbiología molecular Pablo Tsukayama, indica que lo que atraviesan los países vecinos a Brasil es una reacción lógica debido a las enormes dificultades que supone cerrar fronteras tan extensas.

«No tenemos evidencia directa, pero estamos teniendo más infecciones por día. Eso puede responder a que exista una variante más contagiosa. Uno puede fortalecer los protocolos, pero las fronteras son muy grandes. Es casi inevitable que llegue», indica.