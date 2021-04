Si Google Docs te va mal, la culpa es de tu bloqueador de anuncios, según Google

En los últimos días, algunos usuarios de Google Docs han estado teniendo problemas con el formato de texto. La plataforma lo muestra cortado por los márgenes, entre otros problemas que no tenían sentido en un editor de texto tan maduro.

En principio se achacó a un bug, pero Google no ha tardado en contestar que la causa está en una actualización del bloqueador de contenido Adblock y de la lista de bloqueo EasyList. Esto es lo que ha compartido Remy Burger, product Manager de Google Drive, en Twitter:

Si encuentras algún problema con los márgenes o párrafos en Google Docs en ahora mismo, se debe a cambios recientes que han hecho @getadblock / EasyList.

La solución más rápida: desactivar el bloqueador de anuncios

A la vez que compartía lo anterior, Burguer ha comentado en Twitter que, «desafortunadamente [el problema] escapa a su control [de Google]. O pones drive.google.com en la lista de permitidos, o desactiva el bloqueador de anuncios para que se arregle».

Generalmente no hay problemas entre los bloqueadores de contenidos y webs tan usadas como Drive y Docs, pero esta vez sí han roto cosas, y aunque no hay quejas masivas, porque en sí los bloqueadores no lo son, sí que puede haber muchos afectados. Google no ha cambiado nada y el funcionamiento de Drive y Docs es bueno en todos los navegadores si no se usa bloqueador de anuncios.

De hecho, en las respuestas de los foros de soporte de Google se indica que muchos usuarios de Edge o Firefox no están teniendo problemas, con lo que el conflicto puede estar con Chrome. Lo más recomendable es pausar la acción del bloqueador que tengas en el dominio de los servicios de Google, que más allá del navegador no presentan publicidad (pero sí hay mucho seguimiento al usuario, que también se bloquea),

No siendo algo que Google haya «roto», tiene sentido que de momento la compañía pida a los usuarios que actúen en lugar de ella, pues la responsabilidad está en el bloqueador y no en nuevo código desplegado desde Mountain View.