Surgen críticas contra viceministra Alcón desde tres flancos del MAS

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, es blanco de críticas que se dan desde tres flancos del propio Movimiento Al Socialismo (MAS) y de organizaciones afines respecto a su desempeño como funcionaria del Estado, en plena pandemia.

En el primer flanco está Susana Rivero, exlegisladora del MAS y exministra de Evo Morales, quien lanzó ayer una fuerte crítica contra Alcón a través de su cuenta de Twitter.

“(El) problema con vacunas en Bolivia no es la inexistencia, es la comunicación! Veo que Presidente Lucho se esmera en conseguir personalmente las dosis, mientras viceministra de comunicación se saca fotos. La gente quiere vacunarse pero no sabe cómo ni donde.

Échenle ganas por favor”, tuiteó.

En el segundo flanco están organizaciones sociales como la Central Obrera Departamental (COD) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb).

El secretario ejecutivo de la COD, Hugo Torres, dijo que en vez de los “contratos millonarios y gastos insulsos” de publicidad, ese viceministerio debe reforzar la atención de la crisis sanitaria por la Covid-19 y la educación virtual, puesto que no llega a las zonas alejadas de las urbes y del área rural.

“Hemos advertido muchas falencias en el Viceministerio de Comunicación. Lamentablemente no se ha podido advertir un trabajo serio en el tema comunicacional, para nosotros ha pasado desapercibido frente a la crítica situación que está pasando. De ser así, quien está en esta área, tendría, por moral, que dar un paso al costado”, afirmó Torres.

En tanto, el secretario general de la Fstmb, Gonzalo Quispe, afirmó: “Las instancias que correspondan tienen que tomar cartas en el asunto. En este caso si hay que hacer una fiscalización, que lo hagan, porque si el río suena es porque algo trae”.

En el tercer flanco están sectores de la ciudad de El Alto afines al MAS, como los denominados “autoconvocados” y las víctimas de los hechos luctuosos de Senkata, que se reunieron la pasada semana con Pedro García, excandidato a la subgobernación de Santa Cruz por el MAS.

Ellos pidieron que García sea designado como viceministro en lugar de Alcón. El respaldo al expostulante también proviene de regiones como Santa Cruz, donde en marzo el bloque del llamado “organizaciones unidas” expresaron su descontento y lo propusieron como viceministro.

García, en contacto con Página Siete, se abstuvo de lanzar críticas contra Alcón. No obstante, subrayó que el tema de comunicación estatal es primordial, pero que observa que no se está transmitiendo el mensaje. “Creo que se tiene que tomar muy en serio el tema de la comunicación porque nuestro gobierno está haciendo buena tarea en muchas áreas, pero no lo está sabiendo transmitir”, dijo García.

Las diferentes posturas cobraron protagonismo, después de que el 19 de abril se difundiera un audio en el que se oye una voz, atribuida a una ejecutiva de Abya Yala, en el que se escucha decir que supuestamente Alcón sería una de las personas que pretende “destruir” ese canal televisivo, informó Brújula Digital.

Página Siete intentó comunicarse con Alcón para conocer su contraparte para esta nota. Sin embargo, no se tuvo éxito.

Desde la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) también observaron el desempeño de la autoridad y de todo el Ejecutivo. El diputado Alejandro Reyes afirmó que no se ve gestión “en ninguna de las carteras” del Gobierno. Cuestionó que se haya asignado más recursos a Comunicación “cuando necesitamos vacunas en vez de spots”.

Este mes, el gobierno de Luis Arce incrementó el presupuesto del Viceministerio de Comunicación de 59,5 millones de bolivianos a 110,2 millones.

El 12 de noviembre de 2020, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, posesionó a Gabriela Alcón como viceministra de Comunicación.