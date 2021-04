Tarija: La pandemia elevó los hábitos de lectura, pero no la venta de libros

La economía de los escritores se vio golpeada debido a que las personas optaron por leer en redes sociales o plataformas virtuales, lo que llevó a las editoriales a reducir la producción de libros

Lorena Pérez Castellanos

Fuente. El País

La pandemia del Covid-19 provocó que las personas eleven sus hábitos de lectura, esto sumado a las clases virtuales que aun llevan adelante las unidades educativas. Sin embargo, la lectura no se realiza necesariamente en libros físicos, sino en plataformas virtuales, redes sociales y otras herramientas.

Esto generó que la reproducción de libros por parte de escritores y editoriales baje de sobremanera, al igual que su economía. Desde diferentes espacios donde venden libros, copiados u originales, confirmaron en los últimos meses “no hubo muchas ventas”.

Escritores deben “reinventarse”

El escritor tarijeño y presidente de la Unión de Artistas y Escritores del departamento, René Aguilera Fierro, a tiempo de recordar que cada 23 de abril desde 1995 se conmemora el Día Internacional del Libro, explicó que la pandemia cambió todo tipo de comunicación, expresión e interacción entre unos y otros.

“Ahora es a través del internet, es importantísimo el hecho que tenemos que reinventarnos, darnos una nueva forma de comunicación, la expresión es otra de las formas que nos permite sacar lo que hay adentro y que normalmente lo hacíamos de forme presencial, a través de una sonrisa, un apretón de manos, un abrazo, de acercamiento a las personas, ahora le hemos dado un nuevo sentido remplazando aquello, aunque muy difícil, de forma virtual”, indicó.

Las “formas” de comunicación y la lectura cambiaron de sobremanera, pero Aguilera aclaró que la lectura se incentivó enormemente a través de correos, redes sociales y los mensajes. Y en los últimos meses, desde su punto de vista, “nunca antes las personas escribieron tanto”.

Antes se escribía alguna carta y se enviaba con mecanismos tradicionales, como el correo físico, esto para comunicarnos con personas en el exterior, principalmente, pero eso fue remplazado con el internet.

“Acudimos al Google cuando tenemos alguna duda, he notado que la ignorancia que tenía y tengo es grande, entonces acudo a esto para responder algunas dudas como seguramente lo hacen muchas personas, la lectura incrementó. Ahora, el libro físico es el problema, no está circulando, no está saliendo, en mi caso y de amigos escritores con los que converso en otros países, los libros que salían ya no están sacando en la misma cantidad y están quedando rezagados”, señaló.

Aguilera apuntó que inclusive el Ministerio de Educación en Bolivia “para bien o mal”, realizó una selección de obras literarias que fueron digitalizadas y ya se encuentran en la “red”, por lo que los estudiantes que desean consultar poemas, leyendas o libros, acuden a la página web de esta institución y encuentran el documento.

“No podemos exponer a los niños a que vayan a las bibliotecas, es más la Biblioteca Municipal está en soledad, completamente vacía, obras que ya no son consultadas por los estudiantes, yo paso siempre por ahí y es un silencio total justamente por la pandemia del Covid-19, lo que está a mano principalmente es el internet”, recalcó.

Bajó la venta de libros

En puntos de la ciudad donde usualmente se encuentran libros a la venta, como en la calle Campero, una comerciante indicó que los libros son “lo que menos busca la gente” en los últimos meses por la pandemia del Covid-19.

“Bajó muchísimo la venta de los libros, veo de vender otras cosas además de libros, como barbijos, botellas de alcohol en gel y esas cosas para ganar algunos pesos sino no hay venta”, dijo la vendedora en un punto de comercialización de libros.

Estudios

Según un estudio realizado por Joan Ganza Cooney Center, la lectura en los niños es más usual en libros electrónicos que en papel

Preparan exposición de libros antiguos

El director de Cultura de la Alcaldía de Tarija, Gustavo Ruiz, informó que este viernes se prevé realizar una exposición de libros antiguos, entre otras actividades, en el Patio del Cabildo desde las 09.30 horas.

“Tendremos cuatro vitrinas con la exposición de libros antiguos, homenajeando a los escritores del año 1800 y otros, más de 15 y 20 fotografías de nuestros principales escritores que tenemos en nuestras bibliotecas, estamos tomando en cuenta todos los protocolos de bioseguridad”, indicó.