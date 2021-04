Tarija: Padres de familia dan ultimátum al alcalde Lema por el pago del bono escolar

Los afectados manifestaron que son más de 8 meses que se posterga la cancelación

RUBÉN MONTAÑO V

Fuente: ElPeriódico

El pasado martes, la Junta Escolar de Padres de Familia de Tarija, decidió bloquear las principales calles y avenidas de la capital a modo de protesta contra el alcalde Alfonso Lema, por no haber dado celeridad al pago del bono para el desayuno escolar.

El vicepresidente de los padres de familia del colegio San Gerónimo, Marco Aguirre, repudió la lentitud del Ejecutivo Municipal para entregar el bono a los estudiantes.

“Pasaron más de 8 meses que nos dicen una cosa y ahora otra, nosotros no somos la burla del Alcalde, pues necesitamos el beneficio para nuestros hijos”, mencionó.

Asimismo, Aguirre manifestó que los bloqueos continuarán hasta que Lema inicie el pago del bono, pues estarían cansados de escuchar que se posterga constantemente.

“Ya no le creemos nada, siempre hace lo mismo y no da soluciones, sólo posterga las cosas. Dijo que pagará la próxima semana, porque vio que todos los padres nos movilizamos para llevar a cabo las medidas de presión, refirió.

Finalmente, el representante dijo que se registraron agresiones entre los bloqueadores contra algunos ciudadanos que pretendían cruzar las calles, pero no fueron casos graves.

“Queremos pedir disculpas a la ciudadanía, por bloquear las calles se que estamos perjudicando a muchas personas, pero ya no podemos seguir así, lo hacemos por nuestros hijos”, declaró.

El apunte

El alcalde Alfonso Lema anunció que pagará el bono el día lunes

Finalmente, el alcalde del municipio de Cercado, Alfonso Lema, anunció que el beneficio se pagará el próximo lunes haya o no bloqueo.

“No comprendemos porque toman estas medidas los padres de familia, si ya quedamos en pagar 19 de abril. Al parecer este es un problema de comunicación, pues no están comprendiendo que la próxima semana se cancela”, declaró.