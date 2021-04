Turismo vacuna: reportan casi 20 viajes de qhochalas hacia EEUU

“Familias enteras han estado viajando”. Frente a la escasez de vacunas contra el coronavirus en Cochabamba, la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (Abavyt) reportó que algunas personas del departamento están viajando a Estados Unidos para ser inmunizadas.

Una sola agencia del departamento, Delicias Tours, reportó casi una veintena de compras de pasajes hacia ese país exclusivamente para hacer “turismo vacuna”.

La presidenta interina de Abavyt filial Cochabamba, Eldy Andrade, dijo que no les han remitido “nada oficial” sobre dosis disponibles para turistas en Estados Unidos, sin embargo, hicieron averiguaciones al respecto, a través de residentes bolivianos, y confirmaron que allá sí se puede acceder a las vacunas.

“Tú vas con tu pasaporte y te vacunas sin ningún problema”, explicó Andrade.

Acotó que allá, las autoridades sanitarias no preguntan a los connacionales si son residentes, solo es necesario dar una dirección, “puedes dar la del hotel, la del amigo. No comprueban si es tu casa”.

“La cosa es que tienes que quedarte 21 días” para recibir el refuerzo, acotó Andrade. Aunque, conoce casos de gente de Cochabamba que, tras ser inyectada, volvió al departamento y ahora está aguardando que transcurra el período de 21 días para viajar nuevamente a Norteamérica y vacunarse.

Explicó que si se accede a la dosis de Johnson & Johnson, que se aplica en una sola, sí es posible retornar casi de inmediato a Bolivia.

Generalmente, los que consiguieron la vacuna que no requiere refuerzo son personas que tienen familiares residentes en Estados Unidos. “Se registran para la Johnson, les dan una fecha, van y se vacunan”.

PASAJES

Hacer “turismo vacuna” puede demandar una inversión superior a los 1.300 dólares por persona, como estimado.

A pesar de que es una inversión “fuerte”, hay familias “enteras” de Cochabamba que viajaron a Estados Unidos con esta finalidad.

El gasto, de cierto modo, varía en función a la cotización del pasaje. Según Andrade, ahora los boletos aéreos de ida y vuelta hacia Miami están entre 600 y mil dólares.

A ese monto se debe sumar el costo del hotel, alimentación y otros servicios necesarios.

Los vuelos desde Cochabamba hacia ese país están disponibles de lunes a domingo. Boliviana de Aviación (BoA) viaja a diario; también se puede ir a través de una línea panameña, que parte de Santa Cruz, y una tercera aerolínea que vuela vía Lima.

“Si se programa con tiempo, hay la posibilidad de acceder a una tarifa más baja”.

ASESORÍA

La demanda del “turismo vacuna” incrementó en Cochabamba. Por esta razón, en la agencia Delicias Tours, por ejemplo, el personal ofrece asesoría al respecto en el mezzanine edificio Alba II, que está ubicado en la avenida Heroínas entre Ayacucho y Junín.

Recomiendan, como la mejor alternativa para los cochabambinos, ir a Miami porque hay vuelos directos. “Es lo más fácil para que la gente vaya”.

Andrade indicó que, una vez que arriban a ese estado, es aconsejable dirigirse al sur de Florida o al Norte de Miami Beach.

Además, dijo que allá, inclusive, están vacunando en cadenas de farmacias y no es necesario esperar el turno como ocurre en Cochabamba.

“Hay estados que están diciendo que tienen más vacunas que gente que quiera acceder a ellas”.

Esta aseveración se refuerza en la invitación que hace poco realizó Anthony F. DeFillipo, el alcalde de la ciudad de North Miami Beach (EE.UU.), quien llamó a turistas extranjeros a vacunarse contra la COVID-19.

De acuerdo con una publicación de EFE, en todo Estados Unidos ya se han suministrado más de 235 millones de vacunas.

En Florida se han aplicado 8.6 millones de primeras dosis de Pfizer y Moderna y de mono-dosis de Johnson & Johnson, así como 5.3 millones de la segunda dosis de los dos laboratorios mencionados.

Según el millonario filántropo Bill Gates, fundador de Microsoft, en cuatro meses va a haber un excedente de dosis en el país.

«En North Miami Beach es posible tener la inyección de Pfizer gratis. Así lo hemos estado haciendo y hemos tenido miles y miles de personas que han venido por nuestra puerta», afirmó en la entrevista en Facebook el alcalde DeFillipo.

«Los turistas solo necesitan su pasaporte y la dirección del hotel o consulado para vacunarse», explicó el alcalde. Y aclaró que no hay ningún riesgo de que los residentes de la ciudad se queden sin su vacuna.

POSTULANTES

No todos los cochabambinos pueden acceder a una vacuna en Estados Unidos, solo aquellos que tienen Visa, vigente o caduca.

Las personas que aún no tienen esa documentación no la pueden tramitar porque, según Andrade, “el Consulado de Estados Unidos prácticamente no está dando Visa a pasajeros que quieran solicitarla por primera vez”. Comentó que tiene clientes que pidieron citas el año pasado y siguen aguardándolas.

OTRAS OPCIONES

Por ahora, Estados Unidos es la única alternativa para que los bolivianos accedan a una dosis contra el coronavirus, según Andrade, en el resto de países, sobre todo de Sudamérica, hay escasez.

Mencionó que hace algún tiempo circuló información sobre vacunas para turistas en Chile. No obstante, según una publicación de hosteltur.com, el Gobierno de Chile informó el 10 de febrero la rectificación del plan inicial de inmunización publicado por el Ministerio de Salud y confirmó que no vacunará contra la COVID-19 a quienes no sean residentes en el país. De este modo, busca evitar convertirse en destino para el llamado “turismo de vacunas”.

En ese sentido, el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, aseguró: “No van a tener derecho a vacunarse en Chile los extranjeros que estén en el país con una visa de turista, ni quienes se encuentren de forma irregular”. Ahora, para acceder a una de las más de 35 millones de dosis que se aseguró el país, habrá que tener nacionalidad chilena; certificado de permanencia o residencia en el país; o, en su defecto, una solicitud de visa en trámite ingresada.

BOOM

Esta tendencia de turismo vacuna se está generando no solo en Bolivia o países sudamericanos, también en Europa.

Andrade comentó que algunos de sus amigos que tienen operadoras de turismo en Europa están ofreciendo tours hacia Rusia para vacunarse. “Les cobran 500 euros con pasaje y estadía de tres días por cada ida. O sea que gastan como mil euros”.