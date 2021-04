Un cariñoso saludo a las niñas y niños bolivianos en el #DíaDelNiño. Ustedes son…

..., el presidente del Estado, Luis Arce Catacora , ratificó este domingo que no asistirá a ninguna reunión donde participe la Organización de Estados...

..., no quiere confrontación y pido al señor (Evo Morales) más respeto por el Presidente, podremos tener discrepancias con el presidente ( Luis Arce ) pero lo...

...domingo al expresidente Evo Morales que respete al actual jefe de estado, Luis Arce , y evite darle instrucciones sobre lo que debe hacer con la... antidemocrática y le sugirió dedicarse a sembrar coca. Evo Morales "está haciendo daño a la democracia y al gobierno (de Luis Arce ), no es la...

...começado com Alberto Fernández na Argentina e Luis Arce na Bolívia. "Este é um revés eleitoral, mas de forma alguma uma derrota política ou moral...

...la vacuna contra el coronavirus. Auza hizo ese anuncio a tiempo de justificar las declaraciones del presidente Luis Arce , quien fue criticado después... investigaciones correspondientes y no vamos a permitir ese abuso y, en ese sentido, estaba orientada la manifestación del presidente Luis Arce ", sostuvo...

brasil.elpais.com | 4 hours ago

...a esquerda que a América do Sul havia começado com Alberto Fernández na Argentina e Luis Arce na Bolívia. "No dia 24 de maio, assumiremos o desafio de...

Compartido: 785