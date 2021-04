Valverde: «El MAS es propiedad privada de Evo Morales»

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- La soledad del expresidente, Evo Morales no lo hace derrotado. La imagen de una persona sola, es lo que queda de Evo Morales. Evo Morales es un derrotado.

Él es dueño de su partido (MAS), no le va a alcanzar. No tarda Andrónico Rodríguez en disputar su sitial en El Chapare el lugar mismo. El MAS es propiedad privada de Evo Morales.

A ver, los que hablan de separatismo ¿Por qué no presentan algo para ver de qué se trata? Yo no soy separatista, no le tengo miedo a la palabra, solo no veo la necesidad.