«Es el peor desempeño electoral de la década y media del MAS al mando de la conducción del Estado», dice el asambleísta departamental por Sol.bo Edwin Herrera.

Tras los resultados del balotaje, el asambleísta departamental de La Paz de Sol.bo Edwin Herrera consideró este martes que se trata del “peor desempeño electoral del MAS” en La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija. El politólogo y analista Marcelo Arequipa advirtió que el MAS creó su propia competencia.

“Es el peor desempeño electoral de la década y media del MAS al mando de la conducción del Estado, ha retrocedido a 2006, lo ha reconocido el propio Evo Morales y está como estuvo en 2006 con un tercio de las gobernaciones (…) y ocho ciudades no están bajo control del MAS y eso va a generar un nuevo ciclo político en el país”, aseguró Herrera en el programa por streaming Piedra, Papel y Tinta de La Razón y Extra.

Arequipa sostuvo que hoy existen dos tipos de oposiciones al MAS, una “oposición efectiva y dura al MAS”, representada en los gobernadores electos Luis Fernando Camacho en Santa Cruz y Oscar Montes en Tarija, y otra que se desprende de “malas decisiones” y “competencia interna del propio MAS”.

“En el caso de las disidencias del MAS creo que hay un peligro, producto de la segunda vuelta electoral denota que son oposiciones que el MAS se ha fabricado”, consideró el politólogo.

Herrera dijo que la gente llegó a un “hartazgo de Evo Morales y el MAS” y que Bolivia vivirá desde el 3 de mayo próximo, cuando las autoridades electas sean posesionadas oficialmente, un nuevo ciclo político, que incluso será motivo de estudio en las carreras de ciencias políticas que tendrán el desafío de entender las “claves profundas” de este nuevo ciclo político.

En el caso del voto para la gobernación de La Paz, según el politólogo Arequipa, la votación en la ciudad es la que termina “encumbrando a Santos Quispe, pese a que en el Municipio de La Paz existió una ausentismo marcado (…) ese votante volcó su voto por Santos Quispe. Han votado tres o cuatro de diez votantes por Quispe”.

Herrera aseguró que, a diferencia de Pando, Chuquisaca y Tarija, en La Paz el MAS por primera vez hizo alianzas electorales con partidos políticos.

“Este es un pecado tremendo que ha cometido el MAS, el único aliado que ha tenido en esta década y media ha sido el Movimiento Sin Miedo (MSM) de Juan Del Granado”.

Por su lado, Arequipa cree que el que Santos Quispe no hay buscado a Rafael Quispe como aliado político “fue un acierto”. “Ahí la ecuación es la que nos dice si la alianza sirve o no. Si los políticos hacen cálculos frívolos no llevan a nada”.