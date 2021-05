A la memoria de Guillermo Capobianco Rivero, a un año de su partida

Susana Seleme Antelo

Samba de la utopía

Si el mundo se pone pesado / Voy a pedir prestado/ La palabra poesía

Si el mundo se hace aburrido/ Voy a rezar para que llueva/ La palabra sabiduría

Si el mundo va para atrás/ Escribiré en un cartel/ La palabra rebeldía

Si la gente se desanima/ Voy a cosechar en el huerto/ La palabra porfía

Si sucede, después de todo/ Que entra en nuestro patio trasero/ La palabra tiranía

Toma el tambor y la ganzá/ Salgamos a la calle y gritemos/ La palabra utopía.

Autor: Jonathan Silva

Se ha vuelto pesado el mundo, Guillermo, más grave de lo que pudiste apreciar cuando aún podías hacerlo. En esta Bolivia que fue tuya, y sigue siendo nuestra, la pesadez no es solo por la pandemia COVID 19. Es ineptitud, insensatez y egoísmos ideológicos, económico-políticos, amén de otros personales y sindicalistas corporativos.

Ahí, no hay poesía. Más que aburrida, que no lo fue nunca, quienes gobiernan Bolivia, los ‘aparentes’ y los que están en la sombra, son cada vez más intolerantes y belicosos. Tanto que caminan mirando para atrás, y por eso no ven un futuro democrático en el que podamos convivir entre diferentes.

En vez de que llueva la palabra sabiduría, llueven procesos, guillotinas judiciales y abundan los carteles de odio y la palabra mentira. La gente va desanimada porque ha entrado, otra vez, la tiranía. La expresidenta Jeanine está presa, incomunicada, la acusan de ignominias, también a otros, mientras los verdugos no ven la viga en sus propios ojos. Quiero creer, como aprendimos juntos, que la rebeldía quizás ande escondida, esperando acumular fuerzas para salir a gritar UTOPÍA. Desde Santa Cruz, le agregamos AUTONOMÍA.