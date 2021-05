Activan el plan de evacuación para la ciudad congoleña de Goma luego que uno de los volcanes más activos de África entrara en erupción

La erupción del Nyiragongo, que se ubica a unos 20 kilómetros al norte de Goma, provocó pánico entre los residentes de esa ciudad.

Fuente: ActualidadRT

El Gobierno de la República Democrática del Congo ha activado el plan de evacuación para la ciudad de Goma luego que el monte Nyiragongo, uno de los volcanes más activos de África, entrara este sábado en erupción.

Los miembros del Gobierno, que se reunieron de manera urgente debido a la erupción del volcán, están «discutiendo medidas urgentes para tomar ahora», según informó el vocero gubernamental, Patrick Muyaya.

Previamente, la erupción del Nyiragongo, que se ubica a unos 20 kilómetros al norte de Goma, provocó pánico entre los residentes de esa ciudad, que comenzaron a abandonar sus hogares dirigiéndose hacia la cercana frontera con Ruanda.

Se reportó asimismo que se cortó el suministro eléctrico en Goma por causa de la erupción.

Por su parte, el vulcanólogo Dario Tedesco declaró a Reuters que aparentemente Goma no está en riesgo y que parece que la lava fluye hacia el este, en dirección a la frontera con Ruanda. Un vuelo de reconocimiento de un helicóptero de la ONU también confirmó que la lava no fluye hacia Goma ni hacia ningún centro de población importante, agregó la agencia.

Entre tanto, en la Red han aparecido las primeras imágenes de la erupción del Nyiragongo, un volcán de 3.470 metros de altura cuya lava superfluida puede alcanzar velocidades de hasta 96 kilómetros por hora al descender por las laderas.

#Nyiragongo is erupting now! Pray for people in surroundings pic.twitter.com/URstki8ciA

— Jean Marie Wild (@Jeanmariewild) May 22, 2021