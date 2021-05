ADECOP sostiene que Resolución sobre incremento es ilegal

La Asociación Departamental de Colegios Privados de Santa Cruz ha expresado su preocupación a las autoridades educativas departamentales y nacionales por los efectos que está ocasionando la pandemia y la Resolución Minsiterial 057/2021, que exige descuentos del 35% a las pensiones escolares, la misma que es insostenible e inviable, según precisó el nuevo presidente de ADECOP, Gustavo Salvatierra

En ese marco, hace algunos días el Ministro de Justicia, Ivan Lima, convocó a una reunión de emergencia a la directiva de la Asociación Nacional de Colegios Privados, para escuchar sus planteamientos y la realidad de los colegios privados. Este encuentro se realizó en las instalaciones del Ministerio de Justicia de La Paz, en la que estuvo el Viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva.

Isabel Sotez, presidenta de la ANDECOP, dijo que la entidad tuvo que recurrir a interponer recursos constitucionales contra la citada resolución, “frente a los abusos por parte del Ministerio de Educación que no llegó a acuerdos con ANDECOP y no escuchó los argumentos legales ni financieros que obligan a los colegios a no realizar descuentos de pensiones”. Agregó que la R.M. 057/2021 atenta directamente al funcionamiento de los colegios puesto que, de aplicarse estos descuentos los colegios se verían obligados a cerrar por quiebra técnica.

Salvatierra, indicó que continuarán con los recursos legales hasta conseguir a la brevedad que esta ilegal determinación de rebaja de pensiones para la gestión, sea declarada inconstitucional y revertida, con efecto retroactivo.

Fuente: eldia.com.bo