Analistas y exdiputados coinciden en que legisladores de oposición se aplazaron en 6 meses

Fuente: paginasiete.bo

Juan Pérez Munguía / Página Siete Digital

Analistas políticos y exdiputados coinciden en que la oposición en la Asamblea Legislativa se aplazó en los seis meses que van de gestión. Observaron que no cumplieron con su rol de fiscalización, no son contestatarios y hasta el momento no pudieron imponer una agenda mediática nacional.

Durante el tiempo que van en funciones tanto miembros del Parlamento como del Ejecutivo, se dieron varios hechos. Entre los más bullados están el tema de la falta de vacunas, la ley de Emergencia Sanitaria, la persecución a exautoridades de gobierno transitorio y el plan normativo de impuesto a las plataformas digitales.

Con respecto a la normativa para los salubristas, los legisladores de oposición presentaron un recurso de inconstitucionalidad, pero luego de que la misma fue promulgada. También realizaron un viaje a Estado Unidos para denunciar el arresto a exgobernantes. Sin embargo, con referencia al proyecto de ley de impuesto a las plataformas, el exdiputado Amílcar Barral hoy interpuso una acción popular ante la “inacción de los opositores”.

El politólogo Carlos Cordero manifestó que los actuales diputados y senadores de la oposición son inexpertos, debido a que muchos de ellos están por primera vez en el cargo. Agregó que el Movimiento al Socialismo (MAS) les llevan una ventaja por experiencia que tiene como partido político y el poder gubernamental

Asimismo aseveró que los contrarios al MAS titubean y que muy pocos de ellos pudieron mostrar en este tiempo su liderazgo político en el Legislativo. A esto se suma que tampoco pueden consolidar un liderazgo de opinión, que pueda influir en la población.

“Los legisladores deberían cumplir sus tres funciones: proponer leyes, fiscalizar el Ejecutivo y a la administración pública y hacer gestión en favor de sus gestiones. ( ) En este tiempo hemos visto que no han entrado a la parte de la fiscalización”, enfatizó.

El analista político Ludwig Valverde señaló que la actual oposición no tiene una propuesta que sea diferente a lo que plantea el MAS. Tampoco una oferta que tenga alcance ni asentamiento social. Recalcó que los parlamentarios marchan al ritmo que les plantea el partido de gobierno.

“Esta oposición no es capaz de generar una agenda legislativa, política o nacional. Los movimientos y los discursos que se han generado el 2019 y 2020 aún no se han cristalizado en la Asamblea Legislativa. Es una oposición débil, porque no logra conectar con la ciudadanía y no logra generar una agenda más allá del Movimiento Al Socialismo”, puntualizó.

El experto sostuvo que al MAS le funcionó la estrategia de la “persecución política”, puesto que pudo callar las críticas a la gestión gubernamental. Afirmó que el oficialismo en este tiempo desplegará una estrategia para neutralizar a opositores y no darles proyección a futuro.

“Oposición conformista”

La exdiputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, calificó de “aplazados” y de “conformistas” a los actuales parlamentarios opositores. Señaló que no existe una “oposición real” en el Congreso, puesto que no hicieron acción alguna para detener las leyes anticonstitucionales y para contrarrestar la campaña de supuesto “golpe de Estado” iniciada por el oficialismo.

“Es un Parlamento zángano, que no esta viendo por las necesidades del pueblo boliviano y que sangran una gran parte de los recursos al Estado. ( ) Nosotros (los exlegisladores) fiscalizábamos, investigábamos y denunciábamos, por lo menos para que pa población se entere de las irregularidades, pero los actuales diputados y senadores no se hacen ni sentir, pareciera que hubieran pactado con el MAS; es un aplazo total”, aseguró.

Para el exparlamentario de Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, la oposición en el Legislativo hacen un trabajo “pésimo”. En el caso de Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó el hecho de que su líder Carlos Mesa les quite protagonismo a sus diputados y senadores y sea quien hable en las conferencias de prensa.

“Hay una oposición sin liderazgos conocidos y permiten que el MAS haga lo que quiera. ( ) Antes éramos una oposición contestataria, ahora hay una oposición desconocida, y si algunos se destacan en algo es una vez al mes, a muchos no se los conoce y en seis meses han estado ganando salarios y no vemos resultados”, criticó Barral.

Oposición admite falencias

La senadora de CC, Andrea Barrientos, en un sentido de autocrítica expresó que en este tiempo que ejercer funciones cometieron el error de pensar que su papel de Órgano Ejecutivo. Dijo que ya trabajan en una agenda para fiscalizar a la administración pública.

“Creo que nos falta más visión, más lectura política para con lo nacional popular, y sin duda los meses de campaña han distraído a todos. ( ) Ahora nuestra posibilidad de hacer fuerza está con la gente y en la calle, una de las virtudes que hemos tenido es mayor aproximaciones con la población para las iniciativas legislativas”, declaró.

Barrientos rememoró que la anterior oposición tenía un papel “de guerra”, con los cual no están de acuerdo. Adelantó que se trabajará con las autoridades regionales para que las demandas de los municipios y departamentos se puedan cumplir, en este panorama de crisis económica y sanitaria.