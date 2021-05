Arias denuncia toma de subalcaldías y citación de la Fiscalía en su primer día de gestión

Iván Arias, nuevo alcalde de La Paz, denunció que en su primer día de gestión existe toma de subalcaldías y fue citado a declarar ante la Fiscalía por un proceso cuando era ministro, atribuyendo ambas situaciones al Movimiento Al Socialismo (MAS), que, a su juicio, busca entorpecer su mandato.

Para media mañana estaba prevista la posesión de sus colaboradores, pero fue suspendida para el miércoles, debido a que organizaciones sociales ejercen presión para que se posesionen a ciertas personas en determinados cargos, además, debe comparecer ante el Ministerio Público a las 15:00.

“Ayer nos llegó una citación a audiencia, la amenaza del Gobierno de no dejarnos gobernar, la ausencia de los concejales del MAS en el acto de posesión del alcalde de La Paz, fue un signo realmente despectivo, demostrando que nos van a dar guerra y no nos van a dejar trabajar por La Paz”, lamentó.

Sostuvo que algunos sectores lanzaron amenazas para que se designen como subalcaldes a personas ligadas al MAS. “Están decididos a que no gobernemos, pero quiero decirles que no nos intimidarán, no nos humillarán. Iré a la Fiscalía, no me voy a escapar, que pena que tengamos que empezar así”, acotó.

La Fiscalía pidió arraigo para el burgomaestre por una supuesta designación irregular, cuando era ministro de Obras Públicas. También se planteó una fianza de 30.000 bolivianos y la presentación periódica al Ministerio Público.