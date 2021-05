Arias dice que revisó su despacho para ver si no le dejaron micrófonos

Fuente: Página Siete Digital

El alcalde de La Paz, Iván Arias, manifestó que lo primero que hizo luego de tomar posesión de su despacho fue revisar que no le hayan dejado micrófonos ni cámaras, después de enterarse del hallazgo de equipos de «espionaje» en el despacho del alcalde de Potosí, Jhonny Llally.

“Ya somos viejos lobos de mar, lo primero que hicimos fue rastrillar micrófonos y cámaras en nuestro despacho, y no hemos encontrado nada, simplemente un sistema obsoleto de control de cortinas (…), pero micrófonos no hemos encontrado; de repente hay una tecnología más sofisticada, pero no creo”, comentó Arias este viernes.

Además de la requisa a su oficina, el burgomaestre también pidió que el motorizado que usa para desplazarse sea revisado para detectar cualquier dispositivo sospechoso.

“Hay que hacer rastrillaje y es de ociosos los que han hecho eso, pero bueno. Nuestra movilidad también está siendo escaneada hoy para ver cualquier posible grabación o filmación”, aseguró a Bolivisión.

El alcalde potosino Llally denunció el jueves que encontró micrófonos ocultos en su despacho, por lo que dispuso que se realice un «rastrillaje general» antes de comenzar a trabajar en ese lugar. Mostró un teléfono desarmado, en el que se encontró un equipo irregular.

Dijo que los dispositivos fueron encontrados durante su cuarto día de trabajo, cuando realizaba un recorrido «sorpresa» por diferentes dependencias municipales. Lamentó que haya personas que actúen de esta manera y dijo que se investigará para dar con los responsables.

«No soy delincuente como ellos, como los que han colocado (los equipos), no sé en qué manos estaba el gobierno municipal», declaró.