Arranca la vacunación de 2da dosis en medicina de la UMSS

La vacunación de la segunda dosis de Pfizer arrancó este martes en la facultad de medicina de la UMSS con la asistencia de una gran cantidad de personas que durante las primeras horas hicieron fila de hasta cinco cuadras.

Fuente: lostiempos.com

Las recomendaciones de la Dirección de Interacción Social de la facultad de medicina de la Universidad de Mayor de San Simón (UMSS) es que las personas acudan de forma paulatina, porque la atención es hasta las 17:00, pero, como la mayoría va temprano se registran filas.

Luego, de recibir la segunda dosis se pide tener la misma precaución que la primera: acudir bien alimentado, no hacer esfuerzo, tratar de reposar, no tocarse el lugar del pinchazo, no bañarse el primer día para que el agua no roce el sitio de la vacuna y evitar el consumo de alcohol.

Cronograma

Las personas que se vacunaron el 3 y 4 de mayo se vacunarán con la segunda dosis el 25 de mayo. En tanto, los que inocularon el 5 de mayo se atenderán el 26 de mayo. Y los que se atendieron el 6 de mayo deben acudir el 27 de mayo.

La atención es de 8:00 a 17: en la facultad ingresando por la calle Venezuela. Se debe portar la cédula original, una fotocopia y la boleta de vacunación de la primera dosis.