Asad: del falso nueve y de cómo aprovechar la altura

Fuente: paginasiete.bo

“Tenemos que ganar el partido para cocinar el camino a octavos”, destacó Omar Asad, director técnico de Always Ready, al referirse al duelo de su equipo ante Olimpia de Paraguay, este jueves en el estadio Hernando Siles (20:30), por el grupo B de la fase de grupo de la Copa Libertadores.

Antes del encuentro ante los paraguayos, el DT millonario describió el juego de su plantel. “Los disparos de media distancia son un arma, igual que la presión alta, sistema 3-4-3, con el que los muchachos se sienten muy cómodos. Estamos jugando con un falso 9, o un 9 que se mueve, que es (Marcos) Ovejero y también con un segundo punta, Javier Sanguinetti, los dos se complementan bien. Busco presionar y una vez que la tengo, ahí sí acertar con el juego que tenemos. Suelto mucho con los doble 5, con posibilidad de llegar a remate y la verdad que estamos bien”, describió el técnico Asad a Radio La Red, de Argentina.

Durante la entrevista, el hombre de 50 años resaltó que “la altura es un factor importante, pero no determinante. Es según como lo planteas vos los partidos. En el caso mío yo lo tengo que utilizar a mi favor. En El Alto, donde juega Always, se juega a 4.200 metros, es letal, ahí tienes que aprovechar. (…)”. Describió al jugador boliviano como “muy aplicado, corre mucho, es técnico. No tira centro porque no tiene el 9 grandote. Juegan al fútbol asociado. Las inferiores casi no existen. Les falta romper el molde de convencerse de que pueden, más en la altura”.

Always tiene seis unidades en tres encuentros en la serie B, la misma cantidad que sumó Internacional de Brasil.