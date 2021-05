Asumen líderes locales del sindicalismo, del ámbito cívico y del municipalismo

Yolanda Mamani Cayo / La Paz

Las autoridades electas que asumen cargos ejecutivos en las nueve gobernaciones del país y en municipios de ciudades capitales, más El Alto, provienen desde al menos tres canteras: la dirigencia sindical, el movimiento cívico y el municipalismo.

De la cantera del sindicalismo, asumen al menos tres gobernadores: El primero es Damián Condori (CST) de Chuquisaca, quien fue dirigente campesino de su departamento y se desempeñó como el máximo ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Es disidente del MAS y ahora líder de Chuquisaca Somos Todos.

El segundo es el gobernador electo de Potosí, Jhonny Mamani (MAS). Es representante de los “ponchos blancos”, provenientes del sector de los campesinos del suroeste potosino. El tercero es el gobernador electo de Cochabamba, Humberto Sánchez (MAS), quien fue dirigente de su pueblo Ucuchi.

De la cantera del movimiento cívico, asume como gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, quien fue presidente del Comité Pro Santa Cruz. Por otro lado, el gobernador electo de Tarija, Óscar Montes, en la década de los años 90 fue presidente del comité cívico de su departamento.

Otro exdirigente cívico que asume un cargo ejecutivo es el alcalde electo de Potosí Jhonny Llally, quien fue presidente del Comité Cívico Potosinista.

De la cantera del municipalismo, asume Iván Arias, alcalde electo de La Paz, quien participó en el diseño, planificación estratégica y ejecución de la Ley de Participación Popular, y luego se desempeñó como viceministro de Participación Popular.

Óscar Montes, gobernador electo de Tarija, fue alcalde en tres gestiones de la capital de ese de ese departamento y se desempeñó también como presidente de la Asociación de Municipios de Bolivia. Regis Richter, gobernador electo de Pando por el MTS, fue alcalde de El Porvenir y presidente de la Asociación de Municipios de Pando.

De los nueve gobernadores electos, ninguno ocupó antes el cargo, pero la mayor parte ya trabajó en alguna instancia del Estado.

En el caso de los alcaldes de ciudades capitales, tres vuelven a ocupar la silla edil: es el caso de Jhonny Fernández (UCS), quien fue alcalde de Santa Cruz de la Sierra en 1996; Manfred Reyes Villa (Súmate), quien fue alcalde de Cochabamba (1993-2000) y también fue prefecto; y Ana Lucía Reis (MTS), quien fue alcaldesa de Cobija (2010-2015).

El excívico Jhony Llally es el único alcalde electo que ocupará por primera vez un cargo público. El resto tuvo alguna relación con el Estado.

Los analista políticos detectaron que las autoridades ejecutivas que asumirán provienen de una diversidad de ámbitos profesionales. Hay médicos, pilotos militares, agricultores, ingenieros, empresarios y abogados, entre otros.

“Hay que destacar la enorme pluralidad en términos de que hay de todo: gente que tiene experiencia en la función pública, en la política, pero también hay profesionales como agricultores, ingenieros, médicos, odontólogos, sociólogos, trabajadores sociales… Es decir, hay pluralidad y también gente que ha hecho carrera política, dirigentes de organizaciones sindicales, cívicas”, destacó el analista político Carlos Cordero.

En tanto, para Marcelo Arequipa, experto en análisis político, a pesar de esa pluralidad, todos convergen en una sola característica: “ninguno” es contestatario al actual sistema político, y los que en su momento lo criticaban, como Fernando Camacho, ya fueron absorbidos por el mismo.

Iván Arias



Es alcalde electo de La Paz. Es sociólogo y experto en gestión pública. Fue secretario privado del primer vicepresidente indígena de Bolivia, Víctor Hugo Cárdenas. Fue viceministro de Participación Popular y ministro de Obras Públicas en el gobierno de la entonces presidenta Jeanine Añez.

Eva Copa



Es alcaldesa electa de El Alto. Es trabajadora social. Fue senadora y desde noviembre de 2019 hasta noviembre de 2020 se desempeñó como presidenta de la Cámara Alta. Se apartó del MAS después de que la cúpula del partido azul descartara su candidatura para la Alcaldía alteña.

Manfred Reyes Villa



Es alcalde electo de Cochabamba. Militar retirado y empresario. Ya fue alcalde de Cochabamba (1993-2000) y Prefecto (2006- 2008). También fue candidato a la Presidencia. Entre 2010 y 2020 dejó Bolivia y estuvo como refugiado político en Estados Unidos.

Jhonny Fernández



Es alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra. Es el jefe de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido fundado por su padre Max Fernández. Entre 1996 y 2002 fue alcalde de ese municipio del oriente del país. Entre los años 2015 y 2021 se desempeñó como concejal municipal.

Enrique Leaño



Es alcalde electo de Sucre (Chuquisaca). De profesión médico. Fue director del Hospital Santa Bárbara y secretario general del municipio de Sucre (2015-2018). En 2019 fue director del Sedes de Chuquisaca, cargo que dejó tras la crisis de noviembre. En 2020 volvió al Sedes y al Hospital Santa Bárbara.

Jhonny Llally



Es alcalde electo de Potosí. Excívico, transportista y dirigente sindical. Fue presidente del Comité Cívico Potosinista y lideró masivas movilizaciones en 2015. Es dirigente de la Federación Sindical de Choferes 1° de Mayo. Fundó la agrupación Movimiento Cívico Popular para postularse.

Adhemar Willcarani



Es alcalde electo de Oruro. Es ingeniero eléctrico y sobrino del expresidente Evo Morales. Es miembro activo de la plataforma “Jóvenes por la dignidad”. Trabajó en la Empresa Nacional de Electricidad. Ésta es su primera incursión como político y autoridad elegida por voto.

Johnny Torres



Es alcalde electo de Tarija. Abogado de profesión. Fue subgobernador por la provincia Cercado de Tarija en la gestión que concluye. Es uno de los principales dirigentes del Movimiento Nacionalista Revolucionario y aliado político del gobernador electo Óscar Montes.

Cristhian Cámara



Es alcalde electo de Trinidad (Beni). Piloto y militar retirado de las FFAA. En 2000 llegó a Beni como comandante del grupo SAR de la FAB. Fue director del COED Beni. En diciembre de 2020, sectores del MAS lo proclamaron como candidato, días después Evo Morales descartó su postulación.

Ana Lucía Reis



Es alcaldesa electa de Cobija (Pando). Administradora de empresas. Fue diputada uninominal por el MNR (2002- 2005). Diputada plurinominal (2005-2009) por el MAS, fue alcaldesa de Cobija (2010-2015). En las recientes subnacionales postuló a la Alcaldía de Cobija por el MTS.

Santos Quispe



Es gobernador electo de La Paz. Es hijo de Felipe Quispe, quien falleció. Médico de profesión. Trabajó en el Sedes de La Paz. Postuló con Jallalla. Ganó en la segunda vuelta. Esta semana informó que rompió con esa agrupación. Es líder de la plataforma Adelante Pueblo Unido (APU).

Humberto Sánchez



Es gobernador electo de Cochabamba. Fue dirigente sindical en su comunidad Ucuchi. Trabajó en la Subprefectura de Cochabamba (2004 y 2009). Fue alcalde de Sacaba (2010- 2015 y 2015-2019) hasta que renunció en noviembre de 2019. El último año se dedicó a la agricultura.

Fernando Camacho



Es gobernador electo de Santa Cruz. Abogado y exdirigente cívico. Fue presidente del Comité Pro Santa Cruz. Fue uno de los líderes de las movilizaciones del año 2019, que denunciaron fraude electoral. Es parte del Grupo Empresarial de Inversiones Nacional Vida SA.

Damián Condori



Es gobernador electo de Chuquisaca. Fue ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Chuquisaca y secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (2013-2015). Es disidente del MAS y líder de Chuquisaca Somos Todos.

Jhonny Mamani



Es gobernador electo de Potosí. Fue alcalde del municipio de Tahua (provincia Daniel Campos), una de las poblaciones cercanas al Salar de Uyuni, y presidió la Asociación de Municipalidades de Potosí. Es representante campesino del Movimiento Al Socialismo del suroeste potosino.

Johnny Vedia



Es gobernador electo de Oruro. Médico y egresado de la Facultad de Derecho de la UTO. Dirigió el Sedes de Oruro en dos gestiones, fue director nacional de Salud del Ministerio de Salud. Trabajó en la Caja Petrolera de Salud. En 2020 se desempeñó como secretario general de la Gobernación orureña.

Óscar Montes



Es gobernador electo del departamento de Tarija. Es economista de profesión. Fue presidente del Comité Cívico Departamental de Tarija. Fue alcalde de la ciudad de Tarija. Presidió la Asociación de Municipios de Bolivia. Es líder de la agrupación política Unir.

Alejandro Unzueta



Es gobernador electo de Beni. Es odontólogo de profesión. Destacó por su servicio médico durante la primera ola de la pandemia, cuando en Beni los casos se dispararon. En ese contexto, realizó una campaña y repartió gratis más de 30.000 kits con medicamentos contra la Covid-19.

Regis Richter



Es gobernador electo de Pando. Es médico. Fue alcalde del municipio El Porvenir (2010-2021). El 30 de abril dejó el cargo. Presidió la Asociación de Municipios de Pando. Richter es disidente del MAS. La cúpula de ese partido lo descartó, pese a que sectores sociales lo proclamaron.

Puntos de vista

Todos están absorbidos por el sistema

Lo que observo a nivel de gobernaciones es el hecho que casi todos los gobernadores tienen una trayectoria organizacional; es decir, han formado parte de una organización social, sea ésta comité cívico, sindicato, organizaciones o gremios, pero casi todos tienen ese perfil de subir a la política desde el campo organizacional en Bolivia. Hay gobernadores que aparentemente tienen una base social importante.

En el caso de los alcaldes hay una variación bastante interesante, porque ahí sí hay políticos profesionales, en el sentido más tradicional de la palabra, que ya han estado en función pública, como Eva Copa, Jhonny Fernández y Manfred Reyes Villa.

Pero, diría que entre gobernadores y alcaldes no hay políticos que vengan por fuera del sistema, con un discurso rupturista, distinto a lo que normalmente suelen hacer los políticos tradicionales. Ninguno, ni en alcaldes ni en gobernadores hay outsiders.

Todos ellos tienen ese rasgo de venir de una organización social o de tener un pasado como funcionario público. Están dentro del sistema, ya han empezado a convivir dentro del sistema y creo que hoy no es el tiempo de políticos que vienen por fuera del sistema. Por ejemplo, cuando Fernando Camacho estaba en las jornadas de 2019 era un político que estaba fuera del sistema porque interpelaba duramente a los partidos, a los liderazgos de ese momento. En cambio, hoy día no, hoy día el señor Camacho ya está absorbido por el sistema.

El señor Iván Arias puede haberse presentado como un candidato con un carisma distinto al resto pero él ya era autoridad.

En el caso del gobernador de Beni, Alejandro Unzueta, de Adhemar Wilcarani, alcalde de Oruro, o Cristhian Cámara, alcalde de Trinidad, tienen una trayectoria dentro del sistema porque no son políticos que hayan interpelado duramente al escenario de los políticos. No vienen con una agenda rupturista; al contrario, ellos han convivido dentro del sistema y se han desarrollado ahí adentro y su mensaje más fuerte no es interpelador al sistema.

Su reto es la gestión pública



El gran desafío de todas las autoridades que asumirán es la gestión. Llegó el momento de un grado de despolitización muy grande, porque los ojos de la ciudadanía ya no estarán en función ni de discursos ni de posiciones políticas o ideológicas, sino que la atención del ciudadano estará en la gestión pública.

Todos tienen el gran reto de hacer gestión pública y de ello dependerá el éxito de sus perfiles políticos, pero también la posibilidad de una reproducción de sus cargos en el futuro o incluso de una remoción de los mismos por el voto popular.

Los tiempos de administración de las gobernaciones y alcaldías están envueltos en un contexto de crisis, no están en un contexto de bonanza.

Por lo tanto, al añadido de que estas autoridades tendrán que tener éxito en la gestión pública, ese éxito se vuelve más difícil en un contexto complejo, hay crisis. En la mayoría de las gobernaciones y los gobiernos municipales, existe el riesgo de una severa crisis económica que no les permita llevar adelante políticas públicas deseadas.

Otro elemento es que existe un mix de perfiles que no nos permiten tener una lógica homogénea en el ámbito de desarrollo de proyecciones políticas.

Tenemos gente muy nueva en el ámbito político y también tenemos políticos de muy vieja data como Manfred Reyes Villa, Jhonny Fernández, Óscar Montes, Regis Richter, Ana Lucía Reis, autoridades de mucha experiencia en la gestión.

A ello se establece también la aparición de gente que es completamente alejada de la práctica política como Cristhian Cámara, Alejandro Unzueta o Enrique Leaño; es decir, hay gente que no viene de una tradición política.

Por otro lado, tenemos la aparición de una nueva generación política que también busca irrumpir en el escenario y que viene de un perfil nacional popular como doña Eva Copa, Santos Quispe y Damián Condori.

Hay renovación y pluralidad política

Lo primero que hay que destacar es una enorme pluralidad en términos de que hay de todo: gente que tiene experiencia en la función pública, que tiene experiencia en la política, pero también hay profesionales así como agricultores, ingenieros, médicos, odontólogos, sociólogos, trabajadores sociales, es decir, hay pluralidad.

Otro elemento es la gran renovación de la política. El señor Manfred Reyes y el señor Jhonny Fernández son las excepciones a esta gran renovación.

Este marco de renovación política es tan interesante, porque es la confirmación de que hay una Bolivia nueva que está naciendo y que van a ser los protagonistas de las elecciones de 2025.

Por otro lado, muchos son disidentes del MAS, que fueron desairados por Evo Morales y que ellos han decidido continuar en la política, rebelarse contra el verticalismo de Evo Morales con este concepto del “dedazo”, “el jefe es el que decide” y sobre todo los políticos exitosos son desairados por Evo Morales y han demostrado en los hechos ser exitosos como Eva Copa, Santos Quispe, Damián Condori, Regis Richter o Cristhian Cámara.

Creo que esta gente que asumirá serán gobernadores y alcaldes y que van a ser los protagonistas de la política el 2025 y el 2026 y Evo Morales va a ser el candidato más viejo y va a tener que disputar la presidencia con jóvenes políticos que hoy día están en las alcaldías, las gobernaciones y en el Parlamento. No hay que perder la perspectiva que los diputados y senadores van a ser también los protagonistas dentro de cinco años.

El aspecto negativo es la poca presencia femenina, la única mujer es Eva Copa porque Ana Lucía Reis es del grupo de Manfred y Jhonny Fernández. Ella fue diputada, alcalde, ésta es su última gestión.

Estos gobernadores, alcaldes electos y estos diputados y senadores que están en la legislatura de los próximos cinco años son los que van a renovar la política y los que van a protagonizar la política de los años 2025 y 2026.

La ausencia femenina es por el acoso político

Yo creo que las dos mujeres que aparecen son liderazgos interesantes, muy distintos pero las dos de alguna manera tienen experiencia. La señora Copa con su experiencia parlamentaria y su experiencia de la transición. Creo que la ha hecho crecer muchísimo y Ana Lucía Reis, la alcaldesa de Cobija, también, porque ya estuvo en el cargo.

El hecho de que haya una mayoría de hombres es consecuencia, por ejemplo, que en el ámbito municipal en los últimos 15 años hubo un gran acoso político a las mujeres. Entonces, muchas se desaniman, tienen miedo; además, con el clima político del país, con tanta polarización, se destaca la valentía de las que ganaron y participaron.

En el caso de los hombres se ve más improvisación. Una primera decepción para quienes estaban entusiasmados con Santos Quispe, el hijo de Felipe Quispe, es que, más rápido de lo que se imaginaba, él ha empezado a asumir las mañas y el conflicto con su socio político, Leopoldo Chui.

Manfred Reyes Villa destaca porque no solamente tiene más experiencia sino aparece como más calmado. En el caso de La Paz, aunque Iván Arias tiene larga experiencia municipalista, ese espectáculo que nos ha brindado con Revilla es lamentable.

Lo que más me preocupa es que todas estas nuevas autoridades van a tener que enfrentar serios problemas de gobernabilidad, porque, salvo Eva Copa, todos van a tener que arañar alianzas y no se los ve muy duchos en materia de alianzas.

Además, la situación del Gobierno con su crisis económica y partidaria nos hace temer que van a apostar a dos cosas: a la persecución a la judicialización de la política. Todos tienen un flanco vulnerable y con una justicia en manos del Gobierno es posible que por ese lado traten de debilitar sus gestiones. O, por el lado de los recursos. No hay que olvidar que toda la campaña del Presidente fue decir “voten por el MAS para poder coordinar”. Entonces, creo que eso va a ser el núcleo crítico que tendremos los próximos años.