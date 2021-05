Este lunes una audiencia cautelar definirá la suerte judicial del alcalde de La Paz, Iván Arias, por un presunto nombramiento irregular cuando fungía como ministro de Obras Públicas en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

“Mientras estamos trabajando por nuestra amada La Paz, hay quienes quieren perjudicar y callarme, quieren que me rinda, quieren que la ciudad no avance, (pero) no lo lograrán. Estaré presente en la audiencia de medidas cautelares del día lunes porque no hice nada en contra de la ley”, expresó Arias el sábado, a través de sus redes sociales.

El alcalde está acusado de haber contratado a un funcionario que no tenía título profesional. Sin embargo, de acuerdo con un comunicado publicado por la Agencia Municipal de Noticias, la normativa interna del propio ministerio establece que ese cargo era de libre nombramiento y, por lo tanto, el funcionario no requería tener un título.

En ese sentido, Arias, en un contacto con medios de comunicación, insistió que “hacen cualquier cosa con tal de poner obstáculos en esta persecución política, que lo único que hace es perjudicar a la ciudad”.

El caso de Arias se da en medio de otras sindicaciones contra el gobierno transitorio, como la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos, por lavado de dinero y sobornos en la compra de material antidisturbios con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

La expresidenta Áñez y otros dos exministros están detenidos preventivamente en las cárceles de Miraflores y de San Pedro de La Paz, por el caso denominado “golpe de Estado”.