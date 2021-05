Aurora licencia a su plantel

Fuente: paginasiete.bo

El entrenador de Aurora, Humberto Viviani, lamentó ayer el corte del torneo único 2021 de la División Profesional por los problemas dirigenciales, situación que derivó en que desde hoy el plantel estará licenciado por 12 días. No obstante, en caso de que los dirigentes de los clubes decidan volver a la actividad este fin de semana con la novena fecha, el trabajo se reactivará en el Celeste.

“Hasta hoy (por ayer) teníamos que presentarnos a entrenar porque había una opción de que se juegue. No hay nada, así que a los jugadores se los va a licenciar por 12 días. Me incomodó el hecho de que no se hayan jugado los partidos, porque ya se tenía todo planificado para jugar. Somos uno de los clubes perjudicados porque se corta la racha”, aseguró Viviani.

El sábado último, el Equipo del Pueblo debía recibir a San José, pero el amparo constitucional interpuesto por Robert Blanco, exvicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), puso en problemas a la entidad y 10 de 16 los clubes, en señal de apoyo, decidieron parar el certamen.

Ahora, la visita ante Real Santa Cruz de este sábado (15:00) prácticamente quedó descartada, salvo que haya un cambio de último momento en el balompié boliviano.