Bolivia registra un superávit comercial de $us 453 millones en cuatro meses de 2021

Fuente: El Deber

Hasta abril de 2021, Bolivia registró un superávit comercial de $us 453 millones, siendo casi 15 veces más al superávit de igual período de 2020, de acuerdo con datos del INE procesados por el IBCE.

Cabe destacar el crecimiento de las exportaciones en 34%, mientras que las importaciones registraron una subida del 16%.

Los principales mercados para las exportaciones bolivianas fueron India (14%), Brasil (12%) y Argentina (11%), mientras que los principales proveedores fueron China (con el 22% de participación), Brasil (19%) y Argentina (11%), al cuarto mes del año.

El mayor superávit comercial bilateral se registró con India por un valor de $us 385 millones, en tanto que el principal déficit comercial bilateral fue con China de $us 375 millones.

De acuerdo con el análisis del primer cuatrimestre de esta gestión, realizado por el Ministerio de Economía, la industria manufacturera (con $us 1.425 millones), lidera las exportaciones nacionales en los primeros cuatro meses del año. Le siguen la extracción de minerales ($us 853 millones) y la extracción de hidrocarburos ($us 677 millones).

En lo que respecta a las importaciones, se imponen los suministros industriales ($u 844 millones), bienes de capital ($us 500 millones) y combustibles y lubricantes ($us 427millones).