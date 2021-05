Bolivia tiene 494 respiradores sin uso y 12 procesos por corrupción

A un año de destaparse un presunto sobreprecio de más de $us 8 millones en la compra de respiradores españoles (170) y de procedencia china (324), hay al menos 12 procesos instaurados contra exautoridades por hechos de corrupción en el Ministerio Público.

El exministro de Salud, Marcelo Navajas fue aprehendido el 20 de mayo de 2020 por este caso y se ha convertido en pieza clave para su esclarecimiento. En sus declaraciones, involucró a la expresidenta Jeanine Áñez y al exministro Arturo Murillo en la compra, argumentando presiones y afanes mediáticos. La Fiscalía analiza sumarlos a la lista de los denunciados.

Fue el 14 de mayo que se adquirieron 170 respiradores de procedencia española de la marca Respira a través del intermediario IME Consulting y un día después comenzaron a conocerse denuncias de presuntas irregularidades.

Se reveló, por ejemplo, que la compra se hizo de manera directa y en coordinación con el Ministerio de Salud, según información oficial del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. La investigación del caso sigue en curso.

El precio por respirador, según GPA Innova, fue de $us 10.421 sin accesorios; sin embargo, se acordó un pago de $us 27.683 por cada uno a intermediarios. Bolivia pagó un adelanto de $us 2.2 millones de los $us 4.7 millones. Luego, se conoció que los equipos no eran aptos para terapia intensiva, sino para atención en ambulancias y terapia intermedia.

Por otro lado, la Fiscalía Departamental de La Paz imputó formalmente a la exministra de Salud, Eidy Roca, por la presunta comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes en el caso de los 324 respiradores de procedencia china. Se la investiga por firmar el contrato de compra pese a que tenía conocimiento de que la propuesta de la empresa Grupo AGEM Ingeniería y Proyectos SAU Sucursal Bolivia tenía 40 observaciones.

MEDICAMENTOS

La escasez y la especulación en la adquisición de medicamentos es un problema que se arrastra desde el año pasado.

En la ciudad de La Paz, trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) realizaron ayer un mitin de protesta para denunciar la falta de medicamentos de alto tráfico para los asegurados como son el ibuprofeno y paracetamol.

Por otro lado, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, afirmó que no existe razón para que se incrementen los precios o escaseen los medicamentos, ante la presencia de la tercera ola del coronavirus COVID-19.

Anunció inspecciones en los puntos de venta, los mismos que serán permanentes en todos los departamentos del país y garantizó el pago de un “precio justo”.