Camacho lamenta robo de información histórica de vacunas del departamento

Acciones. Ve intención de tapar un hecho de corrupción o tratar de empañar la nueva gestión.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

El gobernador, Luis Fernando Camacho, considera que el robo de la información histórica de vacunas del departamento, tiene dos objetivos: La intención de tapar un hecho de corrupción o el fin de buscar empañar la nueva gestión. “Lamentablemente el daño más grande es a la ciudadanía, porque ahí se encontraba la base de datos de la vacunación de nuestro departamento de los últimos veinte años. Están afectando lo que significa la salud de nuestra gente”, manifestó la primera autoridad del departamento, a tiempo de aclarar que el historial de vacunación del covid-19 no se ha visto afectado.

Camacho indicó que se está llevando adelante la investigación para poder dar con los responsables. Al mismo tiempo, indicó que se están tomando medidas respecto al personal de dicha instancia, evaluando a los funcionarios.

“Nuestra idea no es cambiar el personal, sino seleccionar los mejores hombres y mujeres. La Gobernación no es del gobernador, ni de los funcionarios y debemos ser responsables. Se está cambiando el personal, no solo de esas áreas, sino de otros espacios también, lo vamos a hacer con responsabilidad”, aseguró el gobernador.

Luis Fernando dejó en claro que desde que asumió la función en la Gobernación, no se han hecho grandes cambios en cuanto al personal y que aún se continúa evaluando a los funcionarios para poder dar la confianza a la población de una gestión transparente